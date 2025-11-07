FIFA confirmó el repechaje al Mundial 2026: la Inteligencia Artificial predice qué selecciones de Centroamérica lo jugarán

FIFA confirmó que el próximo 20 de noviembre en Zúrich se sortearán los lugares, fechas y horas para la disputa del repechaje a la Copa del Mundo de 2026. Aún las cosas no están definidas en Concacaf, y muchos sueños podrían cumplirse.

En Fútbol Centroamérica decidimos recurrir a la Inteligencia Artificial para tener una predicción más certera de lo que ocurrirá. Previa carga de datos pertinentes, consultamos a la última versión de ChatGPT sobre las chances de las selecciones.

FIFA confirma el repechaje al Mundial 2026: IA predice el futuro de Centroamérica

La clave en los grupos:

Grupo C (Honduras – Costa Rica) es el más fuerte defensivamente: El segundo de este grupo casi seguro será uno de los dos mejores segundos del total.

(Honduras – Costa Rica) es el más fuerte defensivamente: El casi seguro será uno de los dos mejores segundos del total. Grupo A (Panamá – Guatemala – El Salvador) es irregular: Surinam tiene ventaja competitiva en diferencia de gol por sobre Panamá.

(Panamá – Guatemala – El Salvador) es irregular: Surinam tiene ventaja competitiva en diferencia de gol por sobre Panamá. Guatemala depende de sí misma, pero El Salvador necesita resultados que le son ajenos a su participación.

Predicción más exacta sobre las selecciones de Centroamérica

Si las eliminatorias continúan con esta tendencia, y ninguno tiene un colapso inesperado, serán Costa Rica y Panamá las selecciones centroamericanas que disputen el repechaje.

Costa Rica y Panamá, directo al repechaje; ¿y Honduras?

Costa Rica:

Tiene muy alta probabilidad de terminar 2º en el Grupo C.

en el Grupo C. Y el segundo de ese grupo, por nivel y puntos, casi siempre entra entre los dos mejores segundos .

. Costa Rica es sólida de visitante y suele cerrar bien las eliminatorias.

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica.

Panamá:

Aunque pelea también por ganar su grupo, si termina 2º lo hará con suficiente puntaje para superar al segundo del Grupo B.

para superar al segundo del Grupo B. Tiene mejor estructura táctica y resultados recientes que Guatemala y El Salvador.

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Nacional de Panamá.

Honduras:

La predicción indica que clasificará directamente, ocupando el primero de los puestos del Grupo C.

Reinaldo Rueda piensa en los partidos de la ventana de noviembre.

El Salvador y Guatemala, fuera del Mundial FIFA