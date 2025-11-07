FIFA confirmó el repechaje al Mundial 2026: la Inteligencia Artificial predice qué selecciones de Centroamérica lo jugarán

FIFA confirmó que el próximo 20 de noviembre en Zúrich se sortearán los lugares, fechas y horas para la disputa del repechaje a la Copa del Mundo de 2026. Aún las cosas no están definidas en Concacaf, y muchos sueños podrían cumplirse.
En Fútbol Centroamérica decidimos recurrir a la Inteligencia Artificial para tener una predicción más certera de lo que ocurrirá. Previa carga de datos pertinentes, consultamos a la última versión de ChatGPT sobre las chances de las selecciones.
FIFA confirma el repechaje al Mundial 2026: IA predice el futuro de Centroamérica
La clave en los grupos:
- Grupo C (Honduras – Costa Rica) es el más fuerte defensivamente: El segundo de este grupo casi seguro será uno de los dos mejores segundos del total.
- Grupo A (Panamá – Guatemala – El Salvador) es irregular: Surinam tiene ventaja competitiva en diferencia de gol por sobre Panamá.
- Guatemala depende de sí misma, pero El Salvador necesita resultados que le son ajenos a su participación.
Predicción más exacta sobre las selecciones de Centroamérica
Si las eliminatorias continúan con esta tendencia, y ninguno tiene un colapso inesperado, serán Costa Rica y Panamá las selecciones centroamericanas que disputen el repechaje.
Costa Rica y Panamá, directo al repechaje; ¿y Honduras?
- Tiene muy alta probabilidad de terminar 2º en el Grupo C.
- Y el segundo de ese grupo, por nivel y puntos, casi siempre entra entre los dos mejores segundos.
- Costa Rica es sólida de visitante y suele cerrar bien las eliminatorias.
Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica.
- Aunque pelea también por ganar su grupo, si termina 2º lo hará con suficiente puntaje para superar al segundo del Grupo B.
- Tiene mejor estructura táctica y resultados recientes que Guatemala y El Salvador.
Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Nacional de Panamá.
- La predicción indica que clasificará directamente, ocupando el primero de los puestos del Grupo C.
Reinaldo Rueda piensa en los partidos de la ventana de noviembre.
El Salvador y Guatemala, fuera del Mundial FIFA
- Necesitarían:
- Ganar 2 partidos consecutivos clave.
- Que Panamá pierda puntos.
- Y además terminar con diferencia de gol favorable.
- Estadísticamente, es demasiado improbable.
- Guatemala depende de si misma, pero tampoco es garantía de nada.
- El Salvador cuenta con aún mayores complicaciones necesitando ayuda.