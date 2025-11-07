Es tendencia:
FIFA confirmó el repechaje al Mundial 2026: la Inteligencia Artificial predice qué selecciones de Centroamérica lo jugarán

La casa madre del fútbol internacional dio por confirmada la fecha para sortear los partidos del repechaje.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

IA predice qué selecciones centroamericanas jugarán el repechaje de la FIFA al Mundial.

FIFA confirmó que el próximo 20 de noviembre en Zúrich se sortearán los lugares, fechas y horas para la disputa del repechaje a la Copa del Mundo de 2026. Aún las cosas no están definidas en Concacaf, y muchos sueños podrían cumplirse.

En Fútbol Centroamérica decidimos recurrir a la Inteligencia Artificial para tener una predicción más certera de lo que ocurrirá. Previa carga de datos pertinentes, consultamos a la última versión de ChatGPT sobre las chances de las selecciones.

FIFA confirma el repechaje al Mundial 2026: IA predice el futuro de Centroamérica

La clave en los grupos:

  • Grupo C (Honduras – Costa Rica) es el más fuerte defensivamente: El segundo de este grupo casi seguro será uno de los dos mejores segundos del total.
  • Grupo A (Panamá – Guatemala – El Salvador) es irregular: Surinam tiene ventaja competitiva en diferencia de gol por sobre Panamá.
  • Guatemala depende de sí misma, pero El Salvador necesita resultados que le son ajenos a su participación.

Predicción más exacta sobre las selecciones de Centroamérica

Si las eliminatorias continúan con esta tendencia, y ninguno tiene un colapso inesperado, serán Costa Rica y Panamá las selecciones centroamericanas que disputen el repechaje.

Costa Rica y Panamá, directo al repechaje; ¿y Honduras?

Costa Rica:

  • Tiene muy alta probabilidad de terminar 2º en el Grupo C.
  • Y el segundo de ese grupo, por nivel y puntos, casi siempre entra entre los dos mejores segundos.
  • Costa Rica es sólida de visitante y suele cerrar bien las eliminatorias.
seleccion costa rica-miguel piojo herrera-mundial 2026

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica.

Panamá:

  • Aunque pelea también por ganar su grupo, si termina 2º lo hará con suficiente puntaje para superar al segundo del Grupo B.
  • Tiene mejor estructura táctica y resultados recientes que Guatemala y El Salvador.
Celebra Panamá: Thomas Christiansen confirma la noticia que Guatemala y El Salvador no querían escuchar rumbo al Mundial 2026

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Nacional de Panamá.

Honduras:

  • La predicción indica que clasificará directamente, ocupando el primero de los puestos del Grupo C.
Reinaldo Rueda piensa en los partidos de la ventana de noviembre.

Reinaldo Rueda piensa en los partidos de la ventana de noviembre.

El Salvador y Guatemala, fuera del Mundial FIFA

  • Necesitarían:
    • Ganar 2 partidos consecutivos clave.
    • Que Panamá pierda puntos.
    • Y además terminar con diferencia de gol favorable.
  • Estadísticamente, es demasiado improbable.
  • Guatemala depende de si misma, pero tampoco es garantía de nada.
  • El Salvador cuenta con aún mayores complicaciones necesitando ayuda.

