Las Eliminatorias Concacaf se reservaron para la noche del martes 18 de noviembre un desenlace a puro nervios y emociones. Haití llega con opciones reales de quedarse con el primer puesto del Grupo C al duelo con Nicaragua, que ya está eliminada y buscará cerrar con orgullo en Willemstad, Curazao.

Todo lo que pase aquí impacta directo en el clásico Costa Rica vs. Honduras, que se juega en simultáneo en San José y ambas selecciones tienen chances de quedarse con la clasificación al Mundial 2026.

Para los ticos y la “H”, este partido es clave: una victoria o tropiezo de Haití puede definir el boleto directo de la zona más apretada de la fase final. Lo concreto es que el boleto directo será para quien termine primero y el escolta deberá prestar atención a los otros grupos para saber si estará entre los dos mejores segundos que irán al repechaje intercontinental.

Haití vs. Nicaragua: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido en Estados Unidos?

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Martes 18 de noviembre de 2025 Hora de inicio (EE. UU.): 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT Sede: Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao

Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao TV/Streaming en EE. UU. (inglés): Paramount+

Paramount+ TV/Streaming en EE. UU. (español): –

¿Quién es el árbitro de Haití vs. Nicaragua?

Árbitro: Mario Alberto Escobar Toca (Guatemala)

Mario Alberto Escobar Toca (Guatemala) Asistente 1: Luis Aroldo Ventura Chacón (Guatemala)

Luis Aroldo Ventura Chacón (Guatemala) Asistente 2: Humberto Noel Panjoj Chitay (Guatemala)

Humberto Noel Panjoj Chitay (Guatemala) Cuarto árbitro: Sergio Armando Reyna Möller (Guatemala)

Sergio Armando Reyna Möller (Guatemala) VAR: Daneon Estrado Parchment (Jamaica)

Daneon Estrado Parchment (Jamaica) AVAR: Stephanie-Dale Yee Sing (Jamaica)

¿Cómo llega Haití?

El elenco liderado por Sébastien Migné aterriza a la última fecha con 8 puntos y en plena pelea por el liderato tras vencer a Costa Rica en Willemstad. Equipo intenso, con gol y piezas determinantes como su “9”: Duckens Nazon, esta es su ruta en la fase final:

Haití 0-0 Honduras — Willemstad, 5 de septiembre de 2025

— Willemstad, 5 de septiembre de 2025 Costa Rica 3-3 Haití — San José, 9 de septiembre de 2025

— San José, 9 de septiembre de 2025 Honduras 3-0 Haití — Tegucigalpa, 13 de octubre de 2025

— Tegucigalpa, 13 de octubre de 2025 Haití 3-0 Nicaragua — Managua, 9 de octubre de 2025

— Managua, 9 de octubre de 2025 Haití 1-0 Costa Rica — Willemstad, 13 de noviembre de 2025

¿Cómo llega Nicaragua?

La selección de Marco “Fantasma” Figueroa, quien dirigiría su último juego al frente de Nicaragua, ya está eliminada. Pero viene de darle un fuerte golpe a Honduras que trasladó todas las emociones a la última fecha. Su campaña:

Nicaragua 1-1 Costa Rica — Managua, 5 de septiembre de 2025

— Managua, 5 de septiembre de 2025 Honduras 2-0 Nicaragua — Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2025

— Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2025 Nicaragua 0-3 Haití — Managua, 9 de octubre de 2025

— Managua, 9 de octubre de 2025 Costa Rica 4-1 Nicaragua — San José, 13 de octubre de 2025

— San José, 13 de octubre de 2025 Nicaragua 2-0 Honduras — Managua, 13 de noviembre de 2025

Historial entre Haití y Nicaragua

Según datos de la Concacaf, Nicaragua ganó un solo partido, Haití se impuso en 7 de ellos y hubo 2 empates. Últimos partidos oficiales:

