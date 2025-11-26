Concacaf confirma la noticia que Honduras no quería ver y la humillación tras quedar fuera del Mundial 2026

Después de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, Honduras ha recibido un sifín de críticas y comentarios negativos por no lograr un pase que siempre estuvo en sus manos. La derrota contra Nicaragua (2-0) y el empate ante Costa Rica (0-0) privaron a un país de volver a la justa.

El dolor de un pueblo es evidente y tras una semana, Concacaf ha dado su ranking actualizado después de la fecha FIFA de noviembre y prácticamente es algo humilla a Honduras a la hora de ver las selecciones que acompañan a Panamá como clasificadas al Mundial.

¿Cómo quedó el ranking luego de las Eliminatorias de Concacaf?

La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe dio a conocer la noticia y dicta que Honduras (sexto lugar), a pesar de la derrota y empate no bajó puestos en el ranking, eso sí, perdió -41 puntos.

Costa Rica (quinto lugar), la otra involucrada en la eliminación de igual forma se mantuvo, pero dejó de tener -72 unidades.

Ya con el contexto explicado encontramos Honduras fue humilladas por el restante grupo de selecciones clasificadas a la Copa del Mundo o que están en repechaje, menos por Panamá. Los canaleros se ubican por encima (tercer lugar) de la Bicolor en la clasificación.

Ahora bien Haití y Curazao, las otras que tienen boleto directo al Mundial 2026, están por debajo de Honduras. Los primeros, que compartieron grupo con la “H”, se ubican en el séptimo puesto y sumaron +79 puntos por las victorias ante Costa Rica y Nicaragua.

Curazao, la gran sorpresa de la Eliminatoria, se ubica en el puesto 11 y sumó +46 tras mandar a Jamaica (enfrenta a Nueva Caledonia) al repechaje, que también también está por debajo de Honduras en el lugar 8.

Ya para cerrar la humillación, Surinam, la otra que va al repechaje, se ubica en la posición 12 del ranking de Concacaf y le toca pelearse su boleto a la Copa del Mundo ante Bolivia.

Honduras, que solo perdió un partido y recibió tan solo dos goles quedó fuera de la Copa del Mundo de manera increíble y debe tragarse todo lo que venga, ya que esa mancha nunca se borrará.

