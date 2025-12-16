Peligra Amarini Villatoro a Cartaginés: otro grande de Centroamérica acelera por el DT guatemalteco

Cartaginés atraviesa días decisivos en la conformación de su proyecto deportivo para el 2026. Tras la salida de Andrés Carevic, en el club brumoso avanzaron con fuerza para cerrar al próximo entrenador y uno de los nombres que tomó más fuerza en las últimas semanas fue el del guatemalteco Amarini Villatoro, quien viene de realizar un destacado trabajo en el Xelajú MC.

Las conversaciones con el técnico chapín habían generado optimismo en la dirigencia blanquiazul, al punto de que su llegada parecía encaminada. Sin embargo, en las últimas horas el panorama se complicó y el fichaje ya no luce tan sencillo como se pensaba en Cartago.

¿Cuál es el otro club grande de Costa Rica que quiere a Villatoro?

Según informó el periodista guatemalteco Juan Carlos Gálvez, Villatoro no solo está en la órbita de Cartaginés, sino que también despertó el fuerte interés de uno de los clubes más poderosos de Centroamérica. Se trata del Real Estelí de Nicaragua, institución que en los últimos años ha sido protagonista a nivel regional y que ahora acelera para quedarse con el entrenador.

“Póngale la firma. Al técnico Amarini Villatoro lo quiere Cartaginés de Costa Rica y el Real Estelí de Nicaragua; el tema es ver si pueden pagar la cláusula de rescisión de Q200.000”, señaló Gálvez, dejando en claro que el aspecto económico será clave para definir el futuro del estratega.

Amarini Villatoro podría ir a Real Estelí.

Ese monto de rescisión aparece como el principal obstáculo para los interesados y podría inclinar la balanza hacia el club que esté dispuesto a hacer el mayor esfuerzo financiero. En ese escenario, la irrupción del Real Estelí representa una amenaza concreta para las aspiraciones de Cartaginés, que ahora deberá moverse con rapidez si quiere asegurar a su principal candidato para el banquillo.

Mientras tanto, Amarini Villatoro permanece a la expectativa, consciente de que su nombre está en el centro de una disputa internacional. En Cartago saben que el margen de maniobra se achicó y que, si no cierran pronto, el técnico guatemalteco podría terminar tomando otro rumbo en Centroamérica.