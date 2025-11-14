“No quiso ir”: denuncian al Piojo Herrera por una decisión inexplicable que puede dejar a Costa Rica sin Mundial 2026

La Selección de Costa Rica continúa envuelta en una tormenta después de la dolorosa derrota 1-0 ante Haití en Curazao, un resultado que dejó al equipo de Miguel “Piojo” Herrera con un pie y medio fuera del Mundial 2026.

Con el golpe aún fresco, comienzan a salir a la luz detalles que agravan la percepción de improvisación dentro del combinado nacional, y uno de ellos apunta directamente al entrenador mexicano: su decisión de minimizar un factor clave del partido, la superficie sintética del Estadio Ergilio Hato, cuyas características particulares exigían una preparación específica.

La polémica con el sintético del Ergilio Hato

La cancha, de última generación y sin caucho, provoca que el balón viaje más rápido y que la movilidad del jugador sea muy distinta a la habitual. Incluso, el exfutbolista Alejandro “Tanque” Castro advirtió sobre los riesgos.

“Un mal movimiento, un arranque o un giro puede ser fatal para meniscos o articulaciones”, indicó para Teletica Radio. También insistió en la importancia de conocer el terreno para elegir correctamente el calzado y ajustar la técnica ante un pique mucho más veloz del balón.

El Piojo Herrera no se preocupó lo suficiente por la superficie de juego (FCRF).

Pese a las señales de alerta, Herrera restó importancia al asunto y defendió públicamente su postura de no realizar una sesión de reconocimiento en serio. “Aunque sea la peor cancha del mundo, ahí vamos a jugar, no se va a cambiar porque uno diga que está mala o buena. Probablemente lleguemos a pisar, pero a pisar; tampoco quiero que en un campo en el que no estamos acostumbrados a entrenar, con una práctica básica, le vaya a pasar algo a algún jugador”, afirmó en conferencia de prensa

Piojo Herrera queda expuesto como nunca

Pero el seleccionador quedó aún peor parado cuando, ya con la derrota consumada, el periodista Josué Quesada (quien estuvo en Curazao) reveló un episodio que raya lo injustificable.

“La Selección, a como es el Piojo, flojo, vago, no quiso ir a reconocer la cancha sintética del estadio Ergilio Hato. A nosotros nos explicaron que es la última generación de sintéticas, que no utiliza caucho y que se necesitan hasta taquillos diferentes… Y el Piojo, poco detallista, liviano e improvisado, dijo: ‘Pues no, es una cancha sintética como todas’. No era”, cuestionó Quesada en su canal de Youtube.

Josué Quesada despedazó al Piojo Herrera (Youtube).

Sin piedad en sus formas, el comunicador agregó que, ya tarde y sin planificación, Herrera intentó hacer una visita improvisada al estadio: “El miércoles en la noche, sin agenda ni reserva, el Piojo dijo ‘hay que ir a verla’, de último minuto. Poco serio, una vagabundería de entrenador. Cuando llegó la Selección, Haití ya estaba en la cancha porque ellos sí tenían su turno. Haití les dijo ‘no, nosotros estamos en nuestra reserva’, y los ticos tuvimos que ver cómo a nuestra Selección la descolaban de la cancha y no pudo reconocerla”.

Ahora, al borde de la eliminación, todo el país se pregunta si un simple reconocimiento de campo pudo haber cambiado la historia de la Selección de Costa Rica rumbo a un Mundial 2026 que hoy parece casi inalcanzable.