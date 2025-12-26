Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Yamil Bukele lo hace oficial: El Salvador recibe la noticia que confirma el regreso más esperado al país

Un esperado regreso se concretó para el fútbol de El Salvador de la mano del flamante presidente de la FESFUT Yamil Bukele.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
El Salvador recibe la noticia más esperada de la mano de Yamil Bukele.
© RRSSEl Salvador recibe la noticia más esperada de la mano de Yamil Bukele.

El Salvador se encuentra en medio de una reestructuración futbolística. Luego del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, una serie de cambios se dieron para enderezar el barco. Los próximos objetivos tendrán que cumplirse correctamente.

Hernán Darío Gómez fue ratificado como cabeza del proyecto en La Selecta, por lo que la línea no variará demasiado. Hasta el momento, dirigió 12 partidos con un promedio de 0.75 puntos obtenidos. No le alcanzó para subir a la gran cita.

Con sus nuevas autoridades a la cabeza, FESFUT tomó algunas decisiones para dar rumbo al fútbol local. La más reciente de ellas, según confirmó el mismísimo Yamil Bukele como presidente de la Federación, es la vuelta de la Copa Presidente para la venidera temporada.

“Se han dado acercamientos”: Marvin Solano confirma la noticia que nadie en Firpo quería escuchar y esta es su postura

ver también

“Se han dado acercamientos”: Marvin Solano confirma la noticia que nadie en Firpo quería escuchar y esta es su postura

Yamil Bukele oficializa la vuelta de la Copa Presidente al fútbol de El Salvador

Yamil Bukele, flamante presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, dio el anuncio que muchos esperaban. Según comunicó a través de su cuenta oficial de X, regresará la Copa Presidente a las temporadas de disputa de nivel nacional.

“El año nuevo iniciará de la mejor forma: con la disputa de la Copa Presidente, con la participación de 24 equipos: 12 de Primera, seis de Segunda y otros seis más de Tercera, todos del fútbol profesional salvadoreño”, avisó Bukele en dicho posteo.

La imagen con la que Yamil Bukele anunció la Copa Presidente para El Salvador (RRSS).
La imagen con la que Yamil Bukele anunció la Copa Presidente para El Salvador (RRSS).
Publicidad

La Copa se plantea como un espacio de integración entre categorías del fútbol nacional. Ofrece una mayor actividad competitiva a los equipos. Antes se llamaba Copa El Salvador. Santa Tecla fue el último campeón de la misma para el 2019.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Bolillo Gómez y Hugo Pérez hacen alianza histórica que toma por sorpresa a Yamil Bukele
El Salvador

Bolillo Gómez y Hugo Pérez hacen alianza histórica que toma por sorpresa a Yamil Bukele

No va más en El Salvador: Bukele toma su primera gran decisión en Fesfut
El Salvador

No va más en El Salvador: Bukele toma su primera gran decisión en Fesfut

Bolillo Gómez en alerta con la nueva medida que tomará Yamil Bukele y que afectaría a la Selección de El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez en alerta con la nueva medida que tomará Yamil Bukele y que afectaría a la Selección de El Salvador

Oferta formal confirmada: Saprissa va por el refuerzo más polémico
Deportivo Saprissa

Oferta formal confirmada: Saprissa va por el refuerzo más polémico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo