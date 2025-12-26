Yamil Bukele lo hace oficial: El Salvador recibe la noticia que confirma el regreso más esperado al país

El Salvador se encuentra en medio de una reestructuración futbolística. Luego del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, una serie de cambios se dieron para enderezar el barco. Los próximos objetivos tendrán que cumplirse correctamente.

Hernán Darío Gómez fue ratificado como cabeza del proyecto en La Selecta, por lo que la línea no variará demasiado. Hasta el momento, dirigió 12 partidos con un promedio de 0.75 puntos obtenidos. No le alcanzó para subir a la gran cita.

Con sus nuevas autoridades a la cabeza, FESFUT tomó algunas decisiones para dar rumbo al fútbol local. La más reciente de ellas, según confirmó el mismísimo Yamil Bukele como presidente de la Federación, es la vuelta de la Copa Presidente para la venidera temporada.

Yamil Bukele oficializa la vuelta de la Copa Presidente al fútbol de El Salvador

Yamil Bukele, flamante presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, dio el anuncio que muchos esperaban. Según comunicó a través de su cuenta oficial de X, regresará la Copa Presidente a las temporadas de disputa de nivel nacional.

“El año nuevo iniciará de la mejor forma: con la disputa de la Copa Presidente, con la participación de 24 equipos: 12 de Primera, seis de Segunda y otros seis más de Tercera, todos del fútbol profesional salvadoreño”, avisó Bukele en dicho posteo.

La imagen con la que Yamil Bukele anunció la Copa Presidente para El Salvador (RRSS).

La Copa se plantea como un espacio de integración entre categorías del fútbol nacional. Ofrece una mayor actividad competitiva a los equipos. Antes se llamaba Copa El Salvador. Santa Tecla fue el último campeón de la misma para el 2019.