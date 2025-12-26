Es un entrenador mundialista y ahora sorprende al llegar a la Liga Nacional de Guatemala

Deportivo Achuapa comenzó a delinear su proyecto para el Torneo Clausura 2026 y este jueves confirmó de manera oficial la llegada del mexicano Rafael Loredo como nuevo director técnico del conjunto cebollero, con el objetivo de asumir los retos deportivos que se ha trazado la institución achuapaneca.

ver también Cómo se define al campeón del Apertura 2025 si Municipal logra empatar la serie final contra Antigua GFC

A través de sus canales oficiales, el club destacó el perfil del estratega azteca, resaltando su conocimiento del medio local y su visión formativa. “Hacemos oficial y le damos la bienvenida a nuestro nuevo director técnico, el mexicano Rafael Loredo, un conocedor de nuestro fútbol, profesional con mucha experiencia, visionario y con enfoque en los procesos juveniles”, publicó Achuapa en su comunicado.

Loredo es un nombre bien recordado por la afición guatemalteca, especialmente por haber logrado uno de los hitos más importantes del fútbol nacional: el boleto al Mundial Sub-20 que se disputó en Argentina, un logro que lo colocó como un técnico con capacidad para trabajar procesos y obtener resultados.

Rafael Loredo regresa a Guatemala

En el ámbito de clubes, el estratega mexicano ha tenido recorrido en Guatemala al dirigir al desaparecido Petapa, a Xelajú MC y al cuadro de la Universidad, siendo este último su primer equipo en el balompié chapín. Además, su carrera se complementa con experiencia en México, donde trabajó en las categorías menores del América y fue asistente técnico tanto en las Águilas como en el Puebla.

De cara al nuevo campeonato, Rafael Loredo iniciará de inmediato con la evaluación del plantel, analizando rendimientos individuales y colectivos, con la intención de realizar los ajustes necesarios y conformar un equipo competitivo que pueda aspirar a pelear en la parte alta del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también Municipal vs. Antigua GFC: ¿A qué hora y cómo ver la final de vuelta que definirá al campeón? Liga Nacional de Guatemala 2025

Achuapa viene de un Torneo Apertura 2025 positivo, aunque quedó eliminado en las Semifinales tras caer ante Municipal con un marcador global de 4-1, serie que puso fin al ciclo del uruguayo Álvaro García. Ahora, con Loredo al mando, el equipo cebollero busca dar un paso más y consolidarse como un rival fuerte en la Liga Nacional.