“Incumplimiento de contrato”: la acusación que golpea a Jafet Soto y podría provocar una salida hacia Saprissa

Una acusación por “incumplimiento de contrato” podría desatar un movimiento inesperado en el Heredino de Jafet Soto.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Polémica en medio del mercado de fichajes.
© ESPNPolémica en medio del mercado de fichajes.

Luego del anuncio del retiro de Esteban Alvarado, el Deportivo Saprissa tiene una prioridad absoluta en este mercado de fichajes de cara al Torneo Clausura 2026: conseguir un arquero que pueda sostener el peso del marco morado y continuar con el legado del experimentado guardameta de 36 años.

Entre los candidatos que estarían en el radar destacan Alexandre Lezcano, actualmente sin equipo tras finalizar su vínculo con AD San Carlos; Antonny Monreal, figura del Municipal Liberia; y Rodiney Leal, guardameta de Guadalupe.

Se retiró Esteban Alvarado y así queda el panorama: cinco opciones para el arco de Saprissa en el Clausura 2026

Ferlín Fuentes enciende la polémica

En ese contexto, el periodista Ferlín Fuentes lanzó en sus redes sociales un mensaje que apunta a un posible movimiento inesperado en el mercado que podría afectar directamente al Club Sport Herediano.

Tweet placeholder

Aquellos equipos que le deben dinero a sus porteros por premios ofrecidos que todavía no han pagado, deberían tener precaución. Saprissa busca portero y quizás alguno decida salir de manera unilateral por incumplimiento de contrato. Se las dejo picando…”, escribió el comunicador. Si bien Fuentes no mencionó explícitamente al Herediano, en los comentarios rápidamente comenzaron a vincular el mensaje con el equipo liderado por Jafet Soto.

¿Herediano tiene deudas con sus jugadores?

No es un tema nuevo: hace algunos meses salió a la luz que en el Team existían adeudos relacionados con premios por el bicampeonato, información que el propio dirigente florense llegó a reconocer públicamente.

“No tenemos aquí preparados ni carrozas, ni salones decorados. Nosotros hasta que teníamos los dos trofeítos nos sentamos a hablar con ellos de eso y ya se les pagó una parte del bicampeonato; del premio del campeonato ya se les pagó el 100%”, había declarado en aquella oportunidad.

Oferta formal confirmada: Saprissa va por el refuerzo más polémico después del golpe del Apertura 2025

De confirmarse alguna situación de incumplimiento contractual, el escenario podría abrir la puerta a que algún portero del Herediano busque una salida unilateral, lo que colocaría automáticamente a Saprissa como un posible destino.

