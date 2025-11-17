Es tendencia:
¿Qué pasa si Haití gana, empata o pierde ante Nicaragua en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Haití juega contra Nicaragua por un lugar en el Mundial 2026 mientras Costa Rica y Honduras lo miran atentamente.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Haití se puede clasificar al Mundial 2026 mientras Costa Rica y Honduras lo miran de cerca.

Haití llega a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al borde de un posible regreso a un Mundial y con la presión de saber que su partido condiciona también el destino de Honduras y Costa Rica. Los caribeños son segundos del Grupo C con 8 puntos y +1 de diferencia de gol, por detrás de Honduras (8 puntos y +3), mientras que Costa Rica (6) llega a este cierre en busca del milagro. En el duelo decisivo, Haití recibe a Nicaragua (ya sin chances), al mismo tiempo que la H visita a la Sele en San José.

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Costa Rica vs. Honduras por un lugar en el Mundial 2026

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Costa Rica vs. Honduras por un lugar en el Mundial 2026

El contexto es claro: los primeros de cada grupo clasifican directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos avanzan al Repechaje intercontinental. Por eso, lo que pase este martes 18 de noviembre en Haití-Nicaragua no sólo puede coronar a los locales como líderes y mundialistas, sino también empujar a Honduras o Costa Rica a la cima… o al abismo.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf. (Google)

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf. (Google)

Si Haití le gana a Nicaragua

  • Costa Rica ya no podría alcanzarlo de ninguna manera.
  • Si Honduras empata o pierde en Costa Rica, Haití clasifica directo al Mundial como primero del Grupo C: llegaría a 11 puntos, inalcanzable para el resto.
  • Si Honduras también gana, los dos se irían a 11 puntos y la definición del liderato sería por diferencia de gol.
  • Si aun ganando no le alcanza para ser líder, Haití se quedaría con 11 puntos como segunda y entraría fuerte en la pelea por ser uno de los dos mejores segundos de Concacaf y así ir al Repechaje intercontinental, un camino que también miran de reojo Honduras y Costa Rica.
ver también

“Esa persona sabe lo que hizo”: Byron Bonilla lanza la denuncia de amaños que sacude las Eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026

Si Haití empata con Nicaragua

  • Honduras se clasifica directamente al Mundial 2026 si suma ante Costa Rica y Haití debe esperar lo que suceda en el Grupo A para ver si entra al Repechaje.
  • Si Costa Rica gana, quedan los dos con 9 puntos y el primer puesto se definiría por diferencia de gol entre ticos y haitianos. La clasificación al Repechaje dependería de lo que pase en el Grupo A con Panamá y Surinam, que ya tienen 9 puntos antes de jugar la última fecha.

Si Haití pierde ante Nicaragua

  • Queda eliminada.
  • Honduras será primera del grupo con un triunfo o empate contra Costa Rica, que llegaría a la cima con una victoria.
  • Con 8 puntos, Haití ya no tendría chances de ir al Repechaje como uno de los dos mejores segundos.
¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?

  • Diferencia de gol general
  • Goles a favor
  • Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)
  • Puntuación de Fair Play
  • Sorteo

