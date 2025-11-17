¿Qué pasa si Haití gana, empata o pierde ante Nicaragua en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Haití llega a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al borde de un posible regreso a un Mundial y con la presión de saber que su partido condiciona también el destino de Honduras y Costa Rica. Los caribeños son segundos del Grupo C con 8 puntos y +1 de diferencia de gol, por detrás de Honduras (8 puntos y +3), mientras que Costa Rica (6) llega a este cierre en busca del milagro. En el duelo decisivo, Haití recibe a Nicaragua (ya sin chances), al mismo tiempo que la H visita a la Sele en San José.

El contexto es claro: los primeros de cada grupo clasifican directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos avanzan al Repechaje intercontinental. Por eso, lo que pase este martes 18 de noviembre en Haití-Nicaragua no sólo puede coronar a los locales como líderes y mundialistas, sino también empujar a Honduras o Costa Rica a la cima… o al abismo.

Si Haití le gana a Nicaragua

Costa Rica ya no podría alcanzarlo de ninguna manera.

Si Honduras empata o pierde en Costa Rica, Haití clasifica directo al Mundial como primero del Grupo C: llegaría a 11 puntos, inalcanzable para el resto.

Si Honduras también gana, los dos se irían a 11 puntos y la definición del liderato sería por diferencia de gol.

Si aun ganando no le alcanza para ser líder, Haití se quedaría con 11 puntos como segunda y entraría fuerte en la pelea por ser uno de los dos mejores segundos de Concacaf y así ir al Repechaje intercontinental, un camino que también miran de reojo Honduras y Costa Rica.

Si Haití empata con Nicaragua

Honduras se clasifica directamente al Mundial 2026 si suma ante Costa Rica y Haití debe esperar lo que suceda en el Grupo A para ver si entra al Repechaje.

Si Costa Rica gana, quedan los dos con 9 puntos y el primer puesto se definiría por diferencia de gol entre ticos y haitianos. La clasificación al Repechaje dependería de lo que pase en el Grupo A con Panamá y Surinam, que ya tienen 9 puntos antes de jugar la última fecha.

Si Haití pierde ante Nicaragua

Queda eliminada.

Honduras será primera del grupo con un triunfo o empate contra Costa Rica, que llegaría a la cima con una victoria.

Con 8 puntos, Haití ya no tendría chances de ir al Repechaje como uno de los dos mejores segundos.

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?