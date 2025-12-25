Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense: Olimpia toma una decisión final sobre el futuro de Jorge Álvarez

Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón de Costa Rica y nada menos que tricampeón de la Copa Centroamericana, quiere salir con todo al mercado de fichajes luego de cerrar un 2025 soñado bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez.

En este contexto, la directiva rojinegra tendría en carpeta a Jorge Álvarez, mediocampista hondureño que hoy es el cerebro del CD Olimpia y una de las figuras más valoradas de Centroamérica.

Sin embargo, el “Mago”, que tiene 27 años y lleva más de cinco como jugador del Viejo León, aún tiene contrato vigente, por lo que cualquier negociación deberá pasar primero por la directiva alba.

Olimpia define el futuro de Jorge Álvarez

Desde la cúpula del Olimpia ya tomaron una postura clara respecto a una posible salida de Jorge Álvarez: no están dispuestos a negociar una cesión al conjunto manudo. La única manera de que el volante salga del club es mediante una compra definitiva, algo que cambia completamente el escenario para Alajuelense.

El gran problema es que en el entorno blanco no están dispuestos a dejar ir a Jorge por menos de 500 mil dólares, una cifra que, hoy por hoy, parece impagable incluso para el tricampeón regional.

Cerebro blindado en el Viejo León

Con este escenario, todo apunta a que el talentoso Jorge Álvarez seguirá ligado al Olimpia y que el club hondureño lo tiene prácticamente blindado, al menos de cara al 2026.

Mientras tanto, Machillo Ramírez deberá analizar otras alternativas en el mercado de fichajes para reforzar su mediocampo y volver a ir por todo en el Clausura.