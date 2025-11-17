¿Qué pasa si Costa Rica gana, empata o pierde ante Honduras en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica se juega la vida en la última fecha de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. La Sele de Miguel “Piojo” Herrera llega a la definición en el Estadio Nacional de San José tercera en el Grupo C con 6 puntos, por detrás de Honduras y Haití (8 cada uno) y por delante de Nicaragua (4). Sólo queda un partido y es, justamente, un mano a mano directo contra la H, mientras que en el otro duelo del grupo Haití recibe a los nicas.

El margen es mínimo: Costa Rica está obligada a ganar para seguir soñando con el Mundial. Si derrota a Honduras puede meterse como líder y clasificar de forma directa, o quedar segunda y esperar que la combinación de resultados en el Grupo A le abra la puerta del repechaje intercontinental. Si empata o pierde, la historia se termina: no le alcanzará ni para pelear por ser uno de los dos mejores segundos de la región que irán al Repechaje Internacional.

Si Costa Rica le gana a Honduras

Clasifica directo al Mundial como primera del Grupo C si Haití no le gana a Nicaragua (empata o pierde): llegaría a 9 puntos y superaría o al menos igualaría a Haití, pero con mejor diferencia de gol en el escenario del empate haitiano.

como primera del Grupo C si Haití no le gana a Nicaragua (empata o pierde): llegaría a 9 puntos y superaría o al menos igualaría a Haití, pero con mejor diferencia de gol en el escenario del empate haitiano. Si Haití también gana, la Sele quedará segunda y dependerá de que el escolta del Grupo A no supere esos 9 puntos para meterse al Repechaje como uno de los dos mejores segundos. Necesitaría una mano de Guatemala y/o El Salvador ante Surinam y Panamá, más una buena diferencia de gol en la tabla comparada.

Si Costa Rica empata o pierde con Honduras

Queda eliminada .

. Con el empate , Costa Rica solo alcanzaría 7 puntos, mientras que Honduras subiría a 9. En todos los escenarios posibles, Haití terminará por encima de la Sele.

, Costa Rica solo alcanzaría 7 puntos, mientras que Honduras subiría a 9. En todos los escenarios posibles, Haití terminará por encima de la Sele. Con una derrota, Costa Rica se quedaría en 6 puntos, mientras que Honduras llegaría a 11 y Haití, gane, empate o pierda ante Nicaragua, cerraría por encima, dejando a la Selección del Piojo Herrera tercera o hasta cuarta del grupo.

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?

Diferencia de gol general

Goles a favor

Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia de gol y goles en los duelos directos)

Puntuación de Fair Play

Sorteo

