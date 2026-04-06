Esta semana, comenzarán a disputarse los cruces de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. En total, son ocho los equipos (cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS) que siguen en competencia y buscarán golpear primero para encausar a su favor sus respectivas series.

El cuadro propició partidos de alto voltaje para esta instancia decisiva, en los que Centroamérica dirá presente pese a no tener clubes en carrera: el último en ser eliminado fue Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), bicampeón de la Copa Centroamericana, que perdió 2-1 en el global con Los Angeles FC.

La región jugará un rol central en el torneo a través de sus legionarios. Siete futbolistas: dos de Honduras, dos de El Salvador, uno de Guatemala, uno de Nicaragua y un costarricense, que viene de ser protagonista en la estruendosa caída del Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

Así se jugarán los cuartos de final de la Concachampions 2026 Nashville vs. América Ida: martes 7 de abril , a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá)

, a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá) Vuelta: martes 14 de abril, a las 9:30 p.m. (10:30) LAFC vs. Cruz Azul Ida: martes 7 de abril , a las 8:00 p.m. (9:00)

, a las 8:00 p.m. (9:00) Vuelta: martes 14 de abril, a las 7:00 p.m. (8:00) Tigres vs. Seattle Sounders Ida: miércoles 8 de abril , a las 7:00 p.m. (8:00)

, a las 7:00 p.m. (8:00) Vuelta: miércoles 15 de abril, a las 9:30 p.m. (10:30) Toluca vs. LA Galaxy Ida: miércoles 8 de abril , a las 9:00 (10:00)

, a las 9:00 (10:00) Vuelta: miércoles 15 de abril, a las 7:00 (8:00)

Los 7 centroamericanos en cuartos de final de la Concachampions

1- Warren Madrigal (Costa Rica)

En su primera temporada en Nashville SC, el delantero de 21 años está teniendo rodaje y protagonizó momentos importantes: desde su debut en la MLS con un gol (lleva 2 en 9 juegos) y una asistencia, para vencer 4-1 a New England Revolution, hasta el reciente batacazo contra Inter Miami, equipo al que eliminaron gracias a la regla del gol de visitante (1-1 global). El ex Saprissa fue titular en la ida y en la vuelta.

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2- Andy Najar (Honduras)

El experimentado lateral derecho hondureño Andy Najar es figura en Nashville, que en febrero le renovó contrato por toda la temporada 2026. Viene de disputar la serie con Inter Miami y suma minutos (637 en total) en 10 partidos hasta el momento, con una asistencia en la goleada 5-0 sobre Orlando por la MLS.

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3- Bryan Acosta (Honduras)

A diferencia de sus dos compañeros, el mediocampista de 32 años es mayormente suplente en el cuadro de Tennessee. Sí fue titular en la serie contra Atlético Ottawa, por la primera ronda de la Concachampions que ganaron 7-0, y en la victoria 1-0 sobre Columbus Crew. Ante las Garzas, jugó los últimos 5 minutos.

4- Nathan Ordaz (El Salvador)

Debido a la potente delantera que tiene LAFC, con Heung-Min Son y Denis Bouanga a la cabeza, el ariete salvadoreño es una pieza central en la rotación del estratega Marc Dos Santos. A sus 21 años, es una de las figuras del plantel y viene de hacer su segundo gol de la temporada frente a Alajuelense, que inició la remontada 2-1 en la revancha. El otro se lo hizo a Inter Miami en la MLS.

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5- Matt Evans (Guatemala)

El volante ofensivo de Guatemala debutó en LAFC con 19 años el pasado 18 de febrero, en la histórica goleada 6-1 a Real España. Desde entonces no volvió a sumar minutos con el primer equipo: estuvo en el banco por Concachampions, pero no entró en las convocatorias para la MLS y regresó al filial, LAFC II.

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6- Sebastián Gómez (Seattle Sounders)

El volante nacido en Estados Unidos hace 19 años, que está en el radar de la Selección de Nicaragua al tener padres nicaragüenses —e, incluso, manifestó “estar abierto a jugar” para los pinoleros—, se formó en Seattle Sounders. En enero firmó su primer contrato profesional y su debut es inminente: ya estuvo en el banquillo en partidos de MLS y la serie contra Vancouver Whitecaps.

7- Alex Roldán (Seattle Sounders)

El lateral salvadoreño-estadounidense Roldán fue de la partida ante Vancouver, precisamente, siendo titular en las victorias 3-0 y 2-1 en octavos de final. A sus 29 años, ya es un referente del Sounders: allí ganó una Concachampions, una Leagues Cup y una MLS Cup. E ingresó a este listado por haber representado a La Selecta en 25 partidos oficiales, aunque luego se haya retirado por diferencias con la FESFUT y el plantel.

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