Explotó Mariano Torres: agredió a Jafet Soto por una burla que calentó a todo Saprissa

Un video de TD Más captó el momento en que Mariano Torres le propinó un empujón al presidente florense.

El Torneo Clausura 2026 llegó a su fin coronando al Club Sport Herediano como el flamante monarca del fútbol de Costa Rica. El “Team” logró destronar a Liga Deportiva Alajuelense y derrotó en el duelo definitorio al Deportivo Saprissa.

Sin embargo, en medio de los eufóricos festejos de los florenses en el césped del Estadio Carlos Alvarado, la enorme tensión acumulada durante la final terminó explotando en un lamentable incidente entre las máximas figuras de ambas instituciones.

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El gesto que encendió la mecha

El medio TD Más compartió un video en el que se observa con claridad el origen de la polémica. A la salida del campo de juego, Jafet Soto, presidente del Herediano, fue captado saludando con la mano de forma burlona a alguien que estaba del lado de los camerinos, presumiblemente un integrante de la delegación de Saprissa.

Esta provocación, como era de esperarse, fue la gota que derramó el vaso para el bando tibaseño. El capitán morado, Mariano Torres, perdió totalmente los estribos al presenciar la escena.

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El mediocampista argentino aceleró su marcha desde atrás y, al pasar por un costado, le propinó un empujón al mandamás rojiamarillo. Jafet trastabilló, aunque logró mantener el equilibrio.

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Cara a cara con Kendall Waston

Tras el contacto físico, Mariano Torres ni siquiera se detuvo a mirar atrás y siguió de largo rumbo al camerino. Mientras tanto, el zaguero Kendall Waston se le fue encima al directivo, aparentemente recriminándole su innecesario gesto provocador frente al rival caído.

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Al verse increpado por el espigado defensor de Saprissa, Jafet decidió no buscar más problemas: dio media vuelta y retrocedió rápidamente hacia el centro del campo del Estadio Carlos Alvarado. Allí lo esperaba un clima completamente diferente, con un plantel y una afición listos para celebrar la estrella número 32 en la historia de la institución.

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En síntesis

Un video de TD Más captó a Jafet Soto despidiéndose de forma burlona hacia el bando del Saprissa tras la conclusión de la final.

Mariano Torres perdió la cabeza ante la burla, aceleró por la espalda del directivo florense y le dio un empujón que lo hizo trastabillar.

Mientras Torres se iba al camerino, Kendall Waston encaró a Jafet para reclamarle la actitud.