Diez posibles bajas en Olimpia: los jugadores que podrían salir tras el fracaso del Clausura 2026

Olimpia puede vivir una profunda limpieza luego de no clasificar a la final del Clausura 2026. El León buscará recuperarse.

La eliminación del Olimpia en la fase de triangulares del Torneo Clausura 2026 ha caído como un balde de agua fría sobre la afición alba. Tras perder 1-0 ante Marathón en el estadio Morazán, el equipo dirigido por Eduardo Espinel se despidió oficialmente del sueño del tricampeonato.

Una campaña irregular, decisiones tácticas cuestionables y rendimientos individuales muy por debajo de las expectativas terminaron por sentenciar un torneo para el olvido. A continuación, repasamos la situación y la descripción de los nombres clave en este bache futbolístico.

ver también No es Saprissa ni Alajuelense: el club de Costa Rica que tiene a Jorge Benguché en el radar

Las 10 posibles bajas de Olimpia

Jerry Bengtson (Delantero): El eterno goleador y capitán del equipo aportó su cuota de liderazgo y un par de goles importantes en la fase regular, pero el peso de los años empieza a pasar factura. En el partido definitivo contra Marathón entró de cambio e incluso el VAR (FVS) le anuló la jugada del empate. A sus 39 años, el club se debate entre renovarlo o abrir paso al recambio generacional.

El eterno goleador y capitán del equipo aportó su cuota de liderazgo y un par de goles importantes en la fase regular, pero el peso de los años empieza a pasar factura. En el partido definitivo contra Marathón entró de cambio e incluso el VAR (FVS) le anuló la jugada del empate. A sus 39 años, el club se debate entre renovarlo o abrir paso al recambio generacional. Agustín Mulet (Mediocampista): El volante argentino llegó con cartel de revulsivo internacional para el mediocampo. Aunque mostró criterio y fuerza en la recuperación durante varios tramos de la fase regular, en los momentos de alta tensión no logró imponer condiciones. En la última noche en San Pedro Sula, también sufrió la anulación de un gol clave.

El volante argentino llegó con cartel de revulsivo internacional para el mediocampo. Aunque mostró criterio y fuerza en la recuperación durante varios tramos de la fase regular, en los momentos de alta tensión no logró imponer condiciones. En la última noche en San Pedro Sula, también sufrió la anulación de un gol clave. Carlos Sánchez (Defensa): El experimentado lateral izquierdo alternó la titularidad a lo largo del torneo Clausura. Ingresó desde el banquillo en el entretiempo ante Marathón para intentar dar profundidad por la banda, pero sus centros carecieron de precisión, reflejando el cansancio de una zaga que se vio superada por la intensidad rival.

El experimentado lateral izquierdo alternó la titularidad a lo largo del torneo Clausura. Ingresó desde el banquillo en el entretiempo ante Marathón para intentar dar profundidad por la banda, pero sus centros carecieron de precisión, reflejando el cansancio de una zaga que se vio superada por la intensidad rival. Elison Rivas (Defensa): Arrancó como titular por el carril izquierdo en el partido crucial, pero tuvo una noche sumamente complicada tapando las arremetidas del cuadro verdolaga. Estuvo cerca de marcar con un remate al poste, pero su fragilidad defensiva obligó al cuerpo técnico a sustituirlo apenas en el descanso.

Arrancó como titular por el carril izquierdo en el partido crucial, pero tuvo una noche sumamente complicada tapando las arremetidas del cuadro verdolaga. Estuvo cerca de marcar con un remate al poste, pero su fragilidad defensiva obligó al cuerpo técnico a sustituirlo apenas en el descanso. Facundo Queiroz (Defensa): El zaguero central uruguayo fue duramente cuestionado por la falta de solvencia en los momentos decisivos del campeonato. Su rendimiento en la zaga central dejó muchas dudas a lo largo de las triangulares y la directiva ya analiza su salida del equipo de cara al próximo torneo.

El zaguero central uruguayo fue duramente cuestionado por la falta de solvencia en los momentos decisivos del campeonato. Su rendimiento en la zaga central dejó muchas dudas a lo largo de las triangulares y la directiva ya analiza su salida del equipo de cara al próximo torneo. José Mario Pinto (Mediocampista): Uno de los futbolistas más habilidosos del plantel, pero que lamentablemente no pudo estar presente en el once titular del choque de vida o muerte frente a Marathón. Su ausencia por decisión médica o técnica pesó enormemente en la generación de juego ofensivo y creatividad del equipo.

Uno de los futbolistas más habilidosos del plantel, pero que lamentablemente no pudo estar presente en el once titular del choque de vida o muerte frente a Marathón. Su ausencia por decisión médica o técnica pesó enormemente en la generación de juego ofensivo y creatividad del equipo. Josman Figueroa (Mediocampista/Extremo): El joven futbolista sumó minutos viniendo desde la banca en varias jornadas del torneo Clausura 2026 como una pieza de velocidad por las bandas. Sin embargo, en el tramo definitivo le faltó la madurez y la frialdad necesaria para cambiarle la cara al ataque merengue.

El joven futbolista sumó minutos viniendo desde la banca en varias jornadas del torneo Clausura 2026 como una pieza de velocidad por las bandas. Sin embargo, en el tramo definitivo le faltó la madurez y la frialdad necesaria para cambiarle la cara al ataque merengue. Jorge Benguché (Delantero): “El Toro” regresó con la misión de ser el referente de área del club, pero estuvo lejos de sus mejores torneos. Su falta de efectividad de cara al marco en la fase final fue uno de los detonantes de la sequía goleadora de Olimpia, y los rumores ya lo colocan en la órbita de clubes en Costa Rica.

ver también Qué pasa si Motagua gana, empata o pierde ante Génesis en el cierre de las Triangulares del Clausura 2026

Maynor Arzú (Mediocampista): El volante ofensivo fue utilizado como una alternativa para oxigenar el medio campo merengue. A pesar de sus ganas y despliegue físico, aportó muy poco volumen de juego y nula contundencia en los partidos clave de la triangular.

El volante ofensivo fue utilizado como una alternativa para oxigenar el medio campo merengue. A pesar de sus ganas y despliegue físico, aportó muy poco volumen de juego y nula contundencia en los partidos clave de la triangular. Jefferson Castillo (Mediocampista): Una de las piezas de recambio del plantel que apenas gozó de oportunidades reales. Su participación en el Clausura 2026 fue secundaria, evidenciando que el cuerpo técnico no lo consideraba listo para asumir la batuta en escenarios de alta presión.

Una de las piezas de recambio del plantel que apenas gozó de oportunidades reales. Su participación en el Clausura 2026 fue secundaria, evidenciando que el cuerpo técnico no lo consideraba listo para asumir la batuta en escenarios de alta presión. Sergio López (Preparador de porteros): Aunque el arco blanco no tuvo fallas catastróficas, el rendimiento general de los arqueros bajo su mando dejó de ser esa muralla invencible de torneos anteriores. Recibir goles en los clásicos clave de la triangular destapó dudas sobre la preparación en las pelotas paradas y el juego aéreo.

Con la eliminación consumada y sin boleto a la gran final, la junta directiva y el cuerpo técnico planean una reestructuración profunda. El fracaso obliga a evaluar contratos, definir salidas de jugadores extranjeros y planificar el próximo torneo con la obligación histórica de devolver al León al trono del fútbol hondureño.