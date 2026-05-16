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Herediano vs. Saprissa EN VIVO: minuto a minuto de la final de vuelta del Clausura 2026 de Costa Rica

Seguí minuto a minuto la definición de la final de vuelta de la Segunda Fase entre Herediano y Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Herediano vs. Saprissa!

En Fútbol Centroamérica viví todos los detalles de la final de vuelta del Clausura 2025.

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Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Saprissa ganó la ida en La Cueva.
© Rafael PachecoSaprissa ganó la ida en La Cueva.

El Club Sport Herediano recibe al Deportivo Saprissa en la final de vuelta del Clausura 2026. Después del 2-1 en la ida en favor de los morados, el Team está obligado a ganar en Santa Bárbara para quedarse con la estrella 32 este mismo sábado.

Una victoria o un empate de Saprissa estiran la definición del campeonato a la Gran Final. Un triunfo de Herediano por un gol de diferencia igualará el global y mandará el partido al tiempo extra. Si los florenses ganan por una ventaja de dos o más, serán los campeones.

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Con el arbitraje de David Gómez, el partido iniciará a las 8:00 p.m. de Costa Rica. El encuentro será en el Estadio Carlos Alvarado, donde Saprissa nunca pudo ganar cuando visitó a Herediano. De siete partidos, empató uno y perdió en los seis restantes. Una verdadera pesadilla para la S.

Hernán Medford no podrá contar con Gerald Taylor, quien fue sancionado por dos fechas después de su obsceno gesto a Elías Aguilar en la ida. José Giacone, por su parte, no tiene bajas en cuanto a suspensiones.

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