Qué pasa si el Real España de Jeaustin Campos gana, empata o pierde contra Marathón en la última jornada del Clausura 2026

Jeaustin Campos se juega la última carta para avanzar a la final del fútbol de Honduras con Real España. Marathón puede ser su verdugo.

El torneo Clausura 2026 de Honduras está al rojo vivo tras el tremendo batacazo del Marathón, que eliminó al gran favorito, Olimpia, de las Triangulares.

Con el León fuera de la contienda y sin opciones de lograr el tricampeonato, San Pedro Sula se paralizará el lunes a las 8:15 p.m. en el Estadio Morazán. Real España y Marathón se jugarán la vida en un derbi definitivo que decidirá al nuevo finalista del fútbol catracho.

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Si el Real España gana: clasifica a la Gran Final

Una victoria es el único camino directo a la gloria para la Máquina. Si el Real España se queda con los tres puntos, empataría a Marathón con 6 unidades en la tabla de posiciones. En este escenario, el “punto invisible” (la ventaja por haber quedado mejor ubicado en la fase regular) se convierte en su mejor aliado y le da el boleto directo a la final.

Si el Real España empata: queda eliminado

El empate no le sirve de nada al conjunto aurinegro. Si el partido termina igualado, Real España sumaría apenas 4 puntos, mientras que el Monstruo Verde alcanzaría las 7 unidades. Este resultado dejaría a los dirigidos por Jeaustin Campos con las manos vacías y le entregaría la clasificación en bandeja de plata al Marathón.

Si el Real España pierde: queda eliminado

Una derrota sepultaría por completo las ilusiones de la afición catedrática. Si Marathón se lleva el triunfo, llegará a 9 puntos perfectos, dejando al Real España estancado con 3 unidades en el fondo de la triangular. Sería un golpe durísimo para el equipo, que vería desde casa cómo su eterno rival de ciudad avanza a la lucha por el título.

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Jeaustin Campos está a solo 90 minutos de definir su futuro y meterse a otra final. El timonel de la Máquina ha sabido inyectarle carácter a su plantilla para mantenerla con vida hasta el último suspiro. Ahora, Campos tiene la pizarra lista para diseñar el partido perfecto y regalarle una alegría a la afición aurinegro.

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