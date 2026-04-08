Concachampions hoy: a qué hora y dónde ver Tigres vs. Seattle Sounders y Toluca vs. LA Galaxy

La Concachampions vuelve con toda la intensidad de los cuartos de final en sus partidos de ida, y lo hace con cruces que generan mucha expectativa. Tigres se enfrentará a Seattle Sounders, mientras que Toluca hará lo propio ante LA Galaxy.

Se trata de una fase en la que cualquier detalle puede marcar la diferencia, ya que un error puede resultar determinante y complicar seriamente el camino hacia la siguiente ronda, donde esperan los cuatro mejores del torneo.

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Horarios de Tigres vs. Seattle Sounders y Toluca vs. LA Galaxy

Estos dos encuentros se disputarán este miércoles 8 de abril. Primero se realizará el Tigres vs. Seattle Sounders a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Universitario de la UANL.

Mientras que el Toluca vs. LA Galaxy se disputará a las 9:00 p.m. hora centroamericana desde el Estadio Nemesio Diez.

Dónde ver Tigres vs. Seattle Sounders y Toluca vs. LA Galaxy en la Concachampions

Estos dos encuentros entre Tigres vs. Seattle Sounders y Toluca vs. LA se podrán ver en Centroamérica a través de:

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Tigres vs. Seattle Sounders: cómo llegan a los cuartos de final

Tigres llega a este compromiso tras haber quedado en el camino ante Cincinnati en los octavos de final, luego de un global de 5-4 en una dramática serie que se definió hasta el último momento.

Por su parte, el Seattle Sounders hizo lo propio frente a Vancouver Whitecaps, imponiéndose con un contundente global de 5-1. Ahora, ambos equipos buscarán dar el primer golpe que los acerque a las semifinales del torneo.

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Toluca vs. LA Galaxy: cómo llegan a los cuartos de final

Toluca llega a este duelo tras dejar en el camino a San Diego con un global de 6-3, mientras que LA Galaxy hizo lo propio al imponerse 6-0 a Mount Pleasant sin mayores inconvenientes.

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Ahora, ambos equipos buscarán dar el primer golpe que los acerque a las semifinales del torneo.