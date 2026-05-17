Mientras Fidel Escobar quedó expuesto, Andrés Andrade consigue en Europa el logro que lo puede llevar al Mundial 2026

Fidel Escobar no pudo conquistar con Saprissa el título nacional ante Herediano, mientras que Andrade sigue destacando en Europa.

Fidel Escobar no pudo sumar un nuevo título con Saprissa tras caer en la final del Torneo Clausura ante Herediano. Más allá del resultado, el defensor panameño quedó señalado en la acción del gol de Marcel Hernández, que terminó dándole el campeonato al conjunto rojiamarillo.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el rendimiento de cada futbolista panameño será clave para ganarse un lugar en la lista final de Thomas Christiansen para la Selección de Panamá.

ver también “Al Mundial 2026”: Fidel Escobar celebra un guiño de la Fepafut mientras Thomas Christiansen define su convocatoria

Fidel Escobar quedó señalado en la jugada que definió el título para Herediano

Fidel Escobar estaba realizando un encuentro destacado, pero terminó quedando en el foco de las críticas tras la jugada en la que Marcel Hernández marcó, al minuto 75, el tanto que definió el campeonato a favor de Herediano.

Marcel Hernández encaró a Escobar dentro del área y aprovechó la poca respuesta del defensor ante su recorte. Fidel apenas logró extender la pierna derecha, lejos de cortar la acción, mientras Hernández quedaba frente a Abraham Madriz para definir con potencia y sentenciar el 2-0.

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¿Qué logró Andrés Andrade en Europa tras coronarse campeón con el LASK Linz?

El defensor panameño Andrés Andrade sigue atravesando un gran momento en Europa y añadió un nuevo logro a su carrera al proclamarse campeón de la Liga de Austria con el LASK Linz. El equipo celebró el título tras imponerse con autoridad 3-0 al Austria Viena.

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Andrés Andrade con el LASK Linz

La conquista tuvo un significado especial para el club, ya que el LASK volvió a levantar el campeonato después de una larga espera desde la temporada 1964-65.

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Ahora, el conjunto austriaco intentará asegurar un lugar en la próxima edición de la UEFA Champions League a través de la fase previa.

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Datos claves

Andrés Andrade se proclamó campeón de la Liga de Austria con el LASK Linz , consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera en Europa.

, consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera en Europa. El título tuvo un valor histórico para el club, ya que el LASK volvió a ser campeón después de casi 60 años , desde la temporada 1964-65 .

, desde la temporada . Mientras Andrade celebró en Europa, Fidel Escobar quedó señalado en la final del Clausura costarricense, tras la jugada en la que Marcel Hernández marcó el gol que definió el campeonato para Herediano.