Comunicaciones lucha con dos equipos por fichar a su jugador deseado

El nombre de Kevin Ramírez vuelve a tomar fuerza en el mercado nacional luego de consolidarse como una de las principales figuras de Deportivo Malacateco. El joven centrocampista ha pasado de ser una promesa del fútbol chapín a convertirse en uno de los jugadores mejor cotizados de la Liga Nacional, situación que ha provocado que varios clubes importantes vuelvan a poner sus ojos sobre él de cara a la próxima temporada de Guatemala

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Comunicaciones insiste en fichar al mediocampista

Uno de los equipos que nuevamente aparece interesado en el futbolista es Comunicaciones. El conjunto crema ha seguido de cerca el crecimiento de Kevin Ramírez desde hace varios torneos y ahora buscaría convertirlo en una de las piezas clave de su nuevo proyecto deportivo. La directiva alba considera que el volante tiene las condiciones necesarias para fortalecer el mediocampo y aportar juventud, dinámica y experiencia en el campeonato local.

Sin embargo, Comunicaciones no está solo en la carrera por el fichaje del mediocampista. Antigua GFC y Xelajú MC también han mostrado interés concreto en incorporar al jugador. Ambos clubes consideran que Ramírez podría marcar diferencia en sus planteles, especialmente por la regularidad y madurez futbolística que ha mostrado durante los últimos campeonatos con los toros.

Los rumores sobre una posible llegada de Kevin Ramírez a Xelajú MC crecieron aún más cuando el futbolista fue visto en el Estadio Mario Camposeco durante las semifinales del torneo. La presencia del volante no pasó desapercibida para la afición súper chiva, que rápidamente comenzó a especular sobre un posible acuerdo con el club altense. Aunque no existe confirmación oficial, el interés del equipo quetzalteco parece cada vez más fuerte.

Malacateco mantiene una cláusula alta por su figura

A pesar del interés de varios clubes, la salida de Ramírez no será sencilla. El futbolista todavía tiene contrato vigente con Deportivo Malacateco y la institución mantiene una cláusula de rescisión elevada para proteger a una de sus máximas figuras. No obstante, el entorno del jugador estaría dispuesto a escuchar ofertas y considerar un cambio de aires, siempre y cuando los equipos interesados cumplan con las exigencias económicas planteadas por la directiva de los toros.

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Kevin Ramírez cumplirá 23 años en agosto y toda su carrera profesional la ha desarrollado con Malacateco desde su debut en el Apertura 2019. Con el conjunto fronterizo ya logró conquistar un título de liga en 2021 y actualmente acumula impresionantes números: 190 partidos disputados, 14,511 minutos jugados y 22 goles anotados. Su crecimiento constante lo ha convertido en uno de los futbolistas más atractivos del mercado nacional y en una de las piezas más codiciadas del fútbol guatemalteco.