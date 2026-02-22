Es tendencia:
Del gol de Nathan Ordaz al ataque de furia de Lionel Messi: lo que no mostró la TV sobre el gane de LAFC ante Inter Miami

El delantero salvadoreño de LAFC tuvo una noche soñada en el BMO Stadium y cerró la goleada 3-0 ante el campeón de la MLS, que tuvo a Messi como titular.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Así fue el gol de Nathan Ordaz que amargó al Inter Miami de Lionel Messi.
© MLSAsí fue el gol de Nathan Ordaz que amargó al Inter Miami de Lionel Messi.

Los Angeles FC pisó fuerte en su entreno en la MLS y goleó 3-0 al último campeón, Inter Miami, frente a un gran marco de aficionados en el BMO Stadium de California, que en la última jugada del partido estalló de algarabía con la anotación del salvadoreño Nathan Ordaz.

El entrenador Marc Dos Santos mandó a la cancha a Ordaz en lugar de Heung-Min Son (mismo cambio que había hecho en el reciente triunfo 6-1 sobre Real España de Honduras) y le respondió de inmediato, conectando de primera intención un centro rasante de Dennis Bouanga al corazón del área ante la resignada mirada del astro argentino Lionel Messi.

El capitán de las Garzas disputó los 90’ tras recuperarse de una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, pero su regreso a las canchas no tuvo final feliz, en parte, por culpa de cuscatleco: Honestamente, ni siquiera vi la bola cuando él (Bouanga) centró. Fue todo instinto, ¿sabes? Y luego escuché a los aficionados y dije ‘creo que entró’. El equipo la rompió, trabajaron duro durante 88 minutos antes de mi gol”, resaltó.

No se vio en TV: Lionel Messi estalló de furia con el árbitro

Con el pitazo final, se desató la furia de Messi. El “10” dejó una postal pocas veces vista en su carrera y fue a increpar al árbitro principal del encuentro, el canadiense Pierre-Luc Lauziere. Su labor y la de sus asistentes ciertamente no fue del agrado del ex Barcelona.

Nathan Ordaz suena fuerte en Cruz Azul: la respuesta desde México que desata una novela por el fichaje del salvadoreño

Sin embargo, cuando se disponía a ingresar al vestuario de los silbateros, apareció su compañero de mil batallas, Luis Suárez, para intentar calmarlo y alejarlo de allí, evitando que la situación escalara aún más y pudiera perjudicar a Inter Miami.

En lo que respecta a Nathan Ordaz, volverá a la acción con LAFC este martes 24 de febrero, a las 9:00 p.m. de El Salvador. Mientras que los miamenses buscarán redimirse el próximo domingo 1 de marzo, cuando visiten a Orlando City.

