Limpieza en Saprissa: los seis futbolistas que podrían irse tras perder la final del Clausura 2026 contra Herediano

Saprissa revisará su plantilla tras perder la final ante Herediano, con seis jugadores bajo análisis de cara al próximo torneo.

El Deportivo Saprissa volvió a quedarse a las puertas de alcanzar su ansiado título 41, luego de perder la final de Segunda Fase ante Herediano. Con este resultado, el Monstruo Morado acumula ya dos años sin levantar un campeonato nacional, una racha poco habitual para una institución acostumbrada a pelear siempre por lo más alto.

Tras la derrota, Erick Lonnis confirmó que el club realizará un análisis profundo de la plantilla. “Competimos mejor que el año pasado, vamos a trabajar para hacerlo mejor el próximo”, expresó en FUTV, dejando claro que los primeros casos por revisar serán los jugadores que finalizan contrato con la institución.

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Los seis futbolistas que podrían irse del Saprissa tras perder la final del Clausura 2026

Tras perder la final ante Herediano y extender su sequía sin títulos, Saprissa ya analiza posibles movimientos dentro de la plantilla para el próximo torneo.

Varios jugadores terminan contrato o atraviesan situaciones inciertas, por lo que su continuidad estaría en evaluación.

• Ricardo Blanco (contrato hasta 30/06/2026)

• Marvin Loría (contrato hasta 30/06/2026)

• Deyver Vega (contrato hasta 30/06/2026)

• Newton Williams (contrato hasta 30/06/2026)

• Ariel Rodríguez (contrato hasta 30/06/2026)

• Mariano Torres (contrato hasta 30/06/2026)

Deportivo Saprissa

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Ariel Rodríguez y Mariano Torres: dos referentes que Saprissa sigue analizando

Ariel Rodríguez mantiene contrato vigente con Saprissa hasta el 30 de junio de 2026, pero su continuidad estaría prácticamente encaminada según se compartió en Columbia Deportiva.

La dirigencia morada tendría lista una renovación por al menos un año más, con la intención de seguir contando con el delantero como pieza importante del proyecto.

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En el caso de Mariano Torres, Saprissa también desea que continúe en la institución. Sin embargo, la decisión final pasaría por el propio jugador, quien estaría valorando si sigue activo o si toma el camino del retiro.

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Datos claves

• Saprissa analiza cambios en su plantilla tras perder la final del Clausura 2026 ante Herediano y extender su sequía sin títulos.

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• Los seis jugadores señalados tienen contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que sus casos deberán ser revisados por la dirigencia morada.

• Entre los nombres que aparecen están Mariano Torres, Ariel Rodríguez y Ricardo Blanco, futbolistas de peso dentro del camerino saprissista.

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