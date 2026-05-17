FAS vs. Municipal Limeño EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de El Salvador

Siga el minuto a minuto del partido de los santanecos ante Limeño en busca de definir al otro finalista.

FAS y Municipal Limeño protagonizarán este domingo un duelo decisivo en el estadio Óscar Quiteño, donde se conocerá al segundo finalista del Torneo Clausura 2026 del fútbol salvadoreño. Ambos equipos llegan con objetivos claros y con la presión de alcanzar la serie por el campeonato, donde ya espera Águila tras eliminar a Luis Ángel Firpo.

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El partido de vuelta de las semifinales se disputará este domingo 17 de mayo a las 7:00 de la noche en el histórico Estadio Óscar Quiteño. La expectativa es enorme entre ambas aficiones, especialmente por lo mucho que hay en juego. Además, el compromiso podrá seguirse exclusivamente a través de Canal 4, en una transmisión que promete captar laatención de todo el país.

El conjunto cuchero afrontará este compromiso con cierta tranquilidad luego de imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Ramón Flores Berríos. Esa victoria le permite a Municipal Limeño llegar con ventaja en la serie y con la posibilidad de manejar los tiempos del encuentro en territorio santaneco. El equipo sabe que un empate le bastará para clasificar a la gran final.

Por el lado de FAS, la situación es clara: necesita ganar por al menos un gol de diferencia para igualar la serie y llevar la definición hasta la tanda de penales. El cuadro asociado confía en hacerse fuerte en condición de local y aprovechar el apoyo de su afición para darle vuelta a la eliminatoria. La presión será alta, pero también la obligación histórica de pelear por un nuevo título.

Águila espera rival para la definición del campeonato

Mientras FAS y Limeño se preparan para la batalla definitiva, Águila observa atento el desenlace de esta semifinal. El cuadro migueleño aseguró su presencia en la final luego de dejar en el camino a Luis Ángel Firpo, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen. Ahora, el fútbol salvadoreño aguarda por conocer quién tendrá el privilegio de disputar el campeonato frente al conjunto emplumado.

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La mesa está servida para un enfrentamiento cargado de emoción, tensión y dramatismo. Municipal Limeño intentará defender la ventaja conseguida en casa, mientras que FAS buscará apelar a su tradición y a su empuje para concretar una remontada inolvidable. El estadio Óscar Quiteño será testigo de una noche donde solo uno logrará avanzar y mantener vivo el sueño de conquistar el Clausura 2026.