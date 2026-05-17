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Erick Lonnis no se calla y le responde a Jafet Soto por el filazo que le tiró tras ganarle la final con Herediano

El presidente de Herediano señaló al dirigente de Saprissa por el programa que conduce los domingos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El dirigente de Saprissa evitó la polémica.
© Prensa Saprissa - Jorge NavarroEl dirigente de Saprissa evitó la polémica.

Este sábado por la noche, después de la consagración del Club Sport Herediano en el Clausura 2026 tras superar en la final al Saprissa, Jafet Soto dio unas polémicas declaraciones sin mencionar nombres, pero con un claro destinatario: Erick Lonnis.

El presidente de Herediano le tiró un filazo al dirigente morado, ya que hizo mención, de manera indirecta, al programa que tiene justamente los domingos en la mañana Lonnis en Canal 7.

Como dirigente y como entrenador he ganado lo que me da la gana. Dios libre que hubiese jugado fútbol. Así tendría un programilla de las 8 de la mañana todos los domingos“, declaró Soto en el Carlos Alvarado ante la presencia de los micrófonos.

Erick Lonnis dice que no quiere pelearse con los dirigentes

Este domingo, Erick Lonnis se refirió a estas palabras que tuvo Jafet Soto. El encargado del Comité Deportivo de Saprissa reconoció el campeonato ganado por Herediano, pero aseguró que no quiere pelearse con el máximo dirigente del Team.

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Es duro perder, pero el fútbol es así, los deportes es así en general. Cuando se pierde uno tiene que dar reconocimiento al rival y se hace, pero ahora, sobre las vulgaridades, comparaciones, ponerme a pelear con dirigentes, yo eso no lo voy a hacer”, comentó en su programa Deporte+ en Canal 7.

Yo soy un profesional exitoso, que he sido muy educado en mi vida, que he dado alma, vida y corazón por el fútbol de este país. En la derrota y en la victoria siempre he sido igual. Deberían disfrutar más de su éxito, porque es muy efímero. Si alguien siente que soy más importante que el triunfo en ese momento, ya es una cuestión de cada quién”, concluyó Lonnis contra Jafet Soto.

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En síntesis

  • El presidente Jafet Soto lanzó polémicas declaraciones tras la consagración del Club Sport Herediano.
  • Erick Lonnis respondió a las palabras de Soto en su programa de televisión Deporte+.
  • El dirigente de Saprissa no quiso entrar en polémicas para responderle a Jafet Soto.

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