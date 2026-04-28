Ni Tigres se lo esperaba: el mensaje de la MLS a Andy Najar que enciende las alarmas en México

A pocas horas de jugarse el pase a la final en la Copa de Campeones de la Concacaf, el hondureño Andy Najar ha recibido una noticia que confirma su gran momento: la MLS lo ha reconocido oficialmente como uno de los mejores de la semana.

El lateral catracho sigue imparable con el Nashville SC. Gracias a su rendimiento constante y su gran nivel físico, la liga estadounidense lo incluyó en la lista de nominados para formar parte del Equipo Ideal de la jornada 10, un premio a su regularidad en el campo.

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La actuación que selló su nominación ocurrió el pasado fin de semana. Najar fue una pesadilla para la defensa del Charlotte FC en la victoria de su equipo por 4-2, donde no solo estuvo sólido en la marca, sino que también regaló una asistencia y generó múltiples ocasiones de gol.

Los números respaldan su gran año: Najar ya suma 14 partidos disputados (8 en liga y 6 en Concacaf) con casi 1,000 minutos en sus piernas. Su aporte ha sido clave para que el Nashville lidere su conferencia y se mantenga con vida en el torneo internacional.

Este reconocimiento llega en el mejor momento posible. Con la motivación por las nubes, el hondureño se prepara para enfrentar este martes a los Tigres de México en el Geodis Park. Se espera que Najar sea titular en este duelo crucial de ida por las semifinales de la Concachampions.

El partido de ida de las semifinales de la Concachampions entre Tigres y Nashville se juega hoy, martes 28 de abril a las 6:30 P.M hora de Honduras y México.

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El 11 ideal de la Jornada 10 de la MLS

Portero: Matt Turner (New England)

Defensas: Kye Rowles (DC United), Alex Bonetig (Portland), Andy Najar (Nashville)

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Volantes: Timo Werner (San José), Marco Reus (LA Galaxy), Philip Zinckernagel (Chicago Fire), Max Arfsten (Columbus Crew).

Delanteros: Kévin Denkey (Cincinnati), Brian White (Vancouver), Sam Surridge (Nashville).

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