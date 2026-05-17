Jorge Renán Benguché Ramírez (29 años) siempre ha estado en la mira del fútbol costarricense. Su estilo de juego ríspido y su olfato goleador lo han mantenido constantemente en el radar de los equipos ticos, siendo Alajuelense y Saprissa los candidatos que siempre sonaban para ficharlo.
El Herediano también ha estado entre los interesados, pero en las últimas horas se ha sumado otro elenco con la intención de dejarse al delantero hondureño: hablamos del Club Sport Cartaginés.
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El estratega Amarini Villatoro estaría en busca de un “9”, y desde su entorno ha surgido el nombre de Benguché como una opción para reforzar una zona de ataque mermada por la salida de Johan Venegas y Ricardo Márquez, pero que tiene a Elián Lafranchi como una de sus jóvenes promesas.
El rumor saltó desde Cartago; sin embargo, en Fútbol Centroamérica nos hemos dado a la tarea de indagar dentro del club brumoso para saber si esto es verdad, y por ahora hemos recibido una respuesta contundente.
Benguché quedó sin contrato y su nombre ha comenzado a sonar en Costa Rica.
Tras quedar eliminado en semifinales, el Cartaginés no ha realizado ningún movimiento y nos aseguran que, por el momento, Jorge Benguché no es una opción real.
De momento solo se trata de un rumor cercano, ya que desde la dirigencia del club no hay ninguna oferta formal por el delantero del Olimpia, quien ya no tiene contrato vigente con el León.
El poortal especializado Transfermarkt le otorga un valor de 300 mil dólares al “Toro”, quien en el Clausura 2026 no tuvo su mejor campeonato y solo registró 4 anotaciones, una cuota muy pobre para lo que nos tiene acostumbrados.
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Por su parte, el Olimpia no contempla la salida de Benguché por ahora. A pesar de que su rendimiento ha sido bajo en comparación con torneos anteriores, el atacante seguiría en la institución, especialmente porque lo más seguro es que sus compañeros, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, sean quienes abandonen al León.
Aun así, Eduardo Espinel tiene en el radar algunos nombres para reforzar la delantera y, tras el fracaso del Clausura 2026, planea refrescar la plantilla con un nuevo “9”.
En resumen
- Jorge Benguché es uno de los jugadores que se queda sin contrato en Olimpia y todavía no hay una oferta de renovación.
- Cartaginés apareció en el radar del delantero hondureño de 29 años que siempre ha sido bien mencionado en Costa Rica.
- Fútbol Centroamérica indigó en Cartaginés y recibió la respuesta que de por ahora no existe un interés real por Benguché.