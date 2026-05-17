Ariel Rodríguez utilizó sus redes sociales para asumir su responsabilidad en el fracaso de Saprissa y enviarle un sentido mensaje a la afición.

El dolor de perder una nueva final y alargar a dos años la sequía de títulos golpeó con fuerza al Deportivo Saprissa. Tras la derrota por 2-0 ante el Club Sport Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, el hermetismo se apoderó de un camerino morado visiblemente frustrado.

Sin embargo, en medio del silencio generalizado de la plantilla, uno de sus principales referentes decidió dar un paso al frente: Ariel Rodríguez, el legendario goleador de 36 años.

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Descargo con recordatorio al camerino: “Hay que dar la cara”

El “Samurái” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un descargo sincero, dirigido exclusivamente a una afición que exige explicaciones tras dejar escapar la anhelada estrella 41.

En las primeras líneas de su mensaje, el delantero empatizó con el sentimiento de la grada: “Quiero pedirles disculpas por el resultado de ayer. Entiendo el dolor y la frustración, porque a mí también me duele”, escribió el atacante, quien a pesar de no haber sido titular indiscutible a lo largo del semestre, logró aportar seis goles durante la campaña de Hernán Medford.

Ariel Rodríguez dio la cara y pidió disculpas a la afición (Instagram).

“He vivido momentos muy especiales con esta camiseta y también sé que en las difíciles hay que dar la cara. Asumo mi responsabilidad y les agradezco por estar siempre, aun cuando las cosas no salen como todos queremos. Viva Saprissa hoy y siempre“, sentenció Ariel Rodríguez. Por ahora, es el único futbolista morado que se ha expresado en redes sociales tras el título del Team.

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¿Se queda en Saprissa?

Aunque el contrato del veterano atacante finalizaba con la culminación de este Clausura 2026, la intención tanto de la directiva morada como del propio jugador es renovar el vínculo por una temporada más.

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De confirmarse esta extensión contractual, el “Samurái” tendrá a su disposición dos torneos cortos para ir a la caza de su gran objetivo: anotar esos goles que le faltan para quebrar todos los registros y convertirse en el máximo goleador en la historia del Deportivo Saprissa.

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En síntesis

Ariel Rodríguez rompió el silencio del camerino morado tras perder la final y utilizó su Instagram para pedir perdón a la afición.

El goleador de 36 años aseguró comprender la frustración del saprissismo y admitió que la derrota “también le duele” profundamente.

El “Samurái” enfatizó que “en las difíciles hay que dar la cara” y asumió su cuota de responsabilidad por el fracaso en el Clausura 2026.