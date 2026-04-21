Confirmado: Concacaf golpea de la peor forma a México por culpa de Warren Madrigal y Andy Najar

Nashville SC está escribiendo una gran historia en la Concachampions 2026. El equipo de la MLS ya está instalado en las semifinales luego de dejar en el camino a Inter Miami y al América de México.

Los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta han sido protagonistas, junto al tico Warren Madrigal, para que Nashville esté a un paso de meterse en una final histórica. En semifinales enfrentarán a Tigres.

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Concacaf ha puesto al equipo centroamericano en el lugar que merece, pero ha golpeado a clubes mexicanos como Cruz Azul y América.

Concacaf confirma la noticia que representa un revés para México

“Nashville SC protagoniza la mayor sorpresa en los cuartos de final y asciende cinco posiciones hasta el tercer puesto.

El Nashville SC (1,254) ascendió cinco puestos para entrar en el top tres del Ranking de Clubes de la Concacaf, tras protagonizar la mayor sorpresa en los cuartos de final de la Champions Cup al eliminar al Club América, siete veces campeón.

Tras un partido de ida sin goles, Hany Mukhtar marcó el gol que le dio la victoria a Nashville por 1-0 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, asegurando así la clasificación”, escribió Concacaf en su página oficial.

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El líder es Toluca y en el segundo lugar se encuentra LAFC; en la cuarta posición aparece Tigres, que busca eliminar al matagigantes del torneo y así meterse en la final.

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