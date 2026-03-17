Error grave en Alajuelense y Nathan Ordaz no perdona: así cayó el gol del salvadoreño que enmudeció al Morera Soto

La Liga Deportiva Alajuelense tenía el control del partido y la ilusión intacta en el estadio Alejandro Morera Soto, pero un error puntual terminó cambiando por completo el rumbo de la serie ante Los Angeles FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. En un contexto donde cada detalle pesaba, Nathan Ordaz apareció en el momento justo para castigar una desatención defensiva y silenciar a toda la afición rojinegra.

La Liga se imponía por la mínima diferencia en casa, un resultado que la dejaba momentáneamente arriba en el marcador global y con el boleto a la siguiente fase al alcance de la mano. Sin embargo, el desarrollo del juego mostraba otra realidad: LAFC dominaba la posesión y acumulaba llegadas constantes, obligando a los locales a sostenerse con orden y concentración.

El quiebre llegó en una jugada que parecía controlada. Tras un pelotazo sin mayor peligro, Guillermo Villalobos intentó despejar, pero su intervención fue imprecisa y terminó dejando la pelota servida dentro del área. En ese tipo de partidos, los errores no suelen perdonarse, y menos ante rivales de jerarquía internacional.

El balón quedó en los pies de Delgado, quien no dudó ni un segundo. El futbolista de LAFC leyó la jugada con claridad y asistió al centro del área, donde apareció Nathan Ordaz, atacante de la selección de El Salvador, para definir con tranquilidad y marcar el empate parcial. El gol no solo golpeó en lo emocional, sino que además cambió completamente el escenario de la eliminatoria.

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La anotación del salvadoreño tuvo un impacto inmediato en el ambiente del Morera Soto. Lo que era una fiesta rojinegra pasó a un silencio tenso en cuestión de segundos, reflejo de lo que significaba ese tanto: el partido se encaminaba hacia la prórroga, obligando a Alajuelense a recomponerse rápidamente.

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ver también Alajuelense 1-1 LAFC EN VIVO: lo empató Nathan Ordaz – minuto a minuto de la vuelta de los octavos de final de Concachampions 2026

Más allá del desarrollo general del encuentro, la jugada dejó una enseñanza clara para la Liga. En este tipo de competiciones, donde el margen de error es mínimo, cualquier desatención puede costar caro. Y en esta ocasión, Nathan Ordaz fue quien aprovechó al máximo ese error para cambiar la historia de la noche en Alajuela.

Datos Claves

Nathan Ordaz , atacante salvadoreño, anotó el gol del empate para Los Angeles FC.

, atacante salvadoreño, anotó el gol del empate para Los Angeles FC. El error defensivo de Guillermo Villalobos permitió la asistencia de Delgado hacia el área.

permitió la asistencia de Delgado hacia el área. El encuentro corresponde a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.