Decisión tomada: la noticia que se confirma en Nashville SC de Andy Najar y el aumento de salario

Nashville SC ha firmado oficialmente al defensor Andy Najar con un nuevo contrato para la temporada 2026 con una opción del club hasta el 31 de diciembre de 2027.

Najar tuvo la mejor temporada de su carrera en 2025 con dos goles y 10 asistencias, y recibe un merecido aumento salarial para recompensar su desempeño.

Para 2025, el hondureño Andy Najar percibe un salario base anual de $250,000 con el Nashville SC. Su impacto total en el tope salarial del equipo asciende a $280,000, según datos de la MLSpa. Najar se desempeña como lateral derecho en el club estadounidense.

Todo indica que para este 2026, Najar va a tener una mejora y será la MLS que publique el nuevo sueldo del catracho.

“Estoy encantado de volver al equipo para otra temporada en la que tenemos mucho en juego, y estoy deseando competir con mis compañeros por más trofeos y hacer más historia para el club”, afirmó Najar.

Comunicado del Nashville SC sobre Andy Najar

Nashville Soccer Club anunció hoy que ha extendido el contrato del defensor Andy Najar hasta la temporada 2026 con una opción hasta el 31 de diciembre de 2027.

Najar, quien regresó a la MLS con los Boys in Gold antes de la campaña de 2025 procedente del CD Olimpia de Honduras, disfrutó de la mejor temporada de su carrera durante su primer año en Nashville con tres goles y 10 asistencias en 40 apariciones en todas las competiciones.

Además de establecer récords del Nashville SC en contribuciones de goles (13) y asistencias (10) por parte de un defensor en 2025, Najar ayudó a liderar al club al Campeonato Lamar Hunt US Open Cup con un gol y cuatro titularidades durante el torneo, fue nombrado para su primer Equipo de Estrellas de la MLS en su octava temporada y se convirtió en el primer jugador del NSC en registrar tres asistencias principales en un solo partido durante la histórica victoria de Nashville por 7-2 sobre el Chicago Fire FC.

Si bien jugó un papel importante en el éxito de Nashville SC, Najar siguió participando en la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, registrando 10 partidos internacionales (65 en su carrera) desde que se unió a los Boys in Gold.

Transacción: Nashville SC firma al defensor Andy Najar con una extensión de contrato hasta la temporada 2026 de la MLS con una opción hasta el 31 de diciembre de 2027 el 4 de febrero de 2026.

