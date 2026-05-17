Qué pasa si Motagua gana, empata o pierde ante Génesis en el cierre de las Triangulares del Clausura 2026

Motagua se juega todo en la última jornada de las Triangulares del Clausura 2026. en Honduras. Genésis es su rival.

La hora de la verdad ha llegado para la Triangular B del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Tras cinco intensas jornadas, el panorama está clarito: solo queda un boleto disponible para la gran final del campeonato y dos equipos se lo jugarán todo en apenas 90 minutos. Por su parte, el Olancho FC ya se despidió oficialmente del torneo con 4 puntos y sin opciones matemáticas.

La gloria o el adiós definitivo se definirá este lunes 18 de mayo a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Las Águilas Azules del Motagua recibirán al sorprendente Génesis de Comayagua en la sexta y última fecha de esta fase.

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Para que no te pierdas ningún detalle, aquí te explicamos de forma sencilla qué necesita cada equipo para clasificar a la gran final.

¿Qué pasa si Motagua gana?

¡Clasifica Motagua! Si el Ciclón Azul logra quedarse con los tres puntos en casa, superará a su rival en la tabla de posiciones en el último suspiro. Los dirigidos por el español Javier López cumplirían con su obligación, desatarían la fiesta en la capital y se meterían directo a la lucha por el título.

¿Qué pasa si empatan?

¡Clasifica Génesis! El empate es el mejor amigo del equipo de Comayagua. Como llegan con ventaja en la tabla, un bache o una igualdad en el marcador les basta y les sobra para dar el gran batacazo del torneo, eliminar a un grande en su propio feudo y sellar un boleto histórico a la gran final. Para Motagua, el empate significaría un fracaso rotundo.

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¿Qué pasa si Motagua pierde?

¡Clasifica Génesis! Si los caninos sorprenden y se llevan la victoria del Chelato Uclés, coronarían una campaña de ensueño. Para Motagua, una derrota significaría la eliminación inmediata ante su gente y una despedida muy amarga del torneo.

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