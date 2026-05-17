Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Qué pasa si Motagua gana, empata o pierde ante Génesis en el cierre de las Triangulares del Clausura 2026

Motagua se juega todo en la última jornada de las Triangulares del Clausura 2026. en Honduras. Genésis es su rival.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Motagua se juega todo ante Génesis.
Motagua se juega todo ante Génesis.

La hora de la verdad ha llegado para la Triangular B del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Tras cinco intensas jornadas, el panorama está clarito: solo queda un boleto disponible para la gran final del campeonato y dos equipos se lo jugarán todo en apenas 90 minutos. Por su parte, el Olancho FC ya se despidió oficialmente del torneo con 4 puntos y sin opciones matemáticas.

La gloria o el adiós definitivo se definirá este lunes 18 de mayo a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Las Águilas Azules del Motagua recibirán al sorprendente Génesis de Comayagua en la sexta y última fecha de esta fase.

Qué pasa si el Real España de Jeaustin Campos gana, empata o pierde contra Marathón en la última jornada del Clausura 2026

ver también

Qué pasa si el Real España de Jeaustin Campos gana, empata o pierde contra Marathón en la última jornada del Clausura 2026

Para que no te pierdas ningún detalle, aquí te explicamos de forma sencilla qué necesita cada equipo para clasificar a la gran final.

¿Qué pasa si Motagua gana?

¡Clasifica Motagua! Si el Ciclón Azul logra quedarse con los tres puntos en casa, superará a su rival en la tabla de posiciones en el último suspiro. Los dirigidos por el español Javier López cumplirían con su obligación, desatarían la fiesta en la capital y se meterían directo a la lucha por el título.

¿Qué pasa si empatan?

¡Clasifica Génesis! El empate es el mejor amigo del equipo de Comayagua. Como llegan con ventaja en la tabla, un bache o una igualdad en el marcador les basta y les sobra para dar el gran batacazo del torneo, eliminar a un grande en su propio feudo y sellar un boleto histórico a la gran final. Para Motagua, el empate significaría un fracaso rotundo.

No es Saprissa ni Alajuelense: el club de Costa Rica que tiene a Jorge Benguché en el radar

ver también

No es Saprissa ni Alajuelense: el club de Costa Rica que tiene a Jorge Benguché en el radar

¿Qué pasa si Motagua pierde?

¡Clasifica Génesis! Si los caninos sorprenden y se llevan la victoria del Chelato Uclés, coronarían una campaña de ensueño. Para Motagua, una derrota significaría la eliminación inmediata ante su gente y una despedida muy amarga del torneo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué pasa si el Real España de Jeaustin Campos gana, empata o pierde contra Marathón
Honduras

Qué pasa si el Real España de Jeaustin Campos gana, empata o pierde contra Marathón

Olimpia se olvida de Facundo Queiróz y ya cerró a su reemplazo
Honduras

Olimpia se olvida de Facundo Queiróz y ya cerró a su reemplazo

Motagua adelanta lo qué pasará con la carrera de Romario Da Silva
Honduras

Motagua adelanta lo qué pasará con la carrera de Romario Da Silva

FIFA ratifica la noticia de millones de dólares que beneficia al Marathón en Honduras
Honduras

FIFA ratifica la noticia de millones de dólares que beneficia al Marathón en Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo