Concacaf aplica todo el peso a Xelajú con una fuerte multa tras su participación en la Concachampions

El Concacaf volvió a poner bajo la lupa a Xelajú MC tras imponerle una serie de sanciones económicas por incidentes ocurridos en la Copa de Campeones Concacaf 2026. Los hechos se registraron durante el partido ante Monterrey, disputado en el Estadio Cementos Progreso.

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El informe del Comité Disciplinario detalla múltiples irregularidades, especialmente en temas de seguridad, como fallas en la evacuación de aficionados, ingreso de bombas de humo y la presencia de mantas no autorizadas. Estos aspectos fueron considerados graves incumplimientos del reglamento establecido para competiciones internacionales.

Además, el club incurrió en faltas de carácter comercial. Entre ellas, el llamado conflicto de marcas, debido al uso de productos que no pertenecen a los patrocinadores oficiales del torneo. También se reportó una exhibición no autorizada, luego de que un jugador mostrara un dispositivo de rendimiento con una marca ajena a la organización.

Fuerte golpe económico

Como consecuencia, Concacaf impuso una multa de 8,000 dólares por incidentes de seguridad, otros 10,000 dólares por actos de vandalismo en las afueras del estadio y un pago adicional de 430 dólares por daños materiales. En total, el club deberá cancelar 18,430 dólares, una cifra significativa que impacta directamente en sus finanzas.

La institución tendrá un plazo de 60 días, con fecha límite al 7 de junio de 2026, para saldar la sanción. Este nuevo castigo se suma a un historial reciente de problemas disciplinarios que han afectado la imagen del club a nivel internacional.

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No es la primera vez que los “chivos” enfrentan consecuencias de este tipo. En la final de la Copa Centroamericana, el jugador Jorge Aparicio fue suspendido por tres partidos tras realizar un gesto polémico luego de la derrota ante Liga Deportiva Alajuelense. Hoy, Xelajú vuelve a ser castigado, dejando claro que deberá corregir estos aspectos si quiere competir al más alto nivel internacional.

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