¿Quién es y cómo juega Ronaldo Cisneros, el 9 mexicano que llegará a Alajuelense para reemplazar a Jonathan Moya?

La salida de Jonathan Moya hacia el Al-Bukiryah Football Club de Arabia Saudita dejó un vacío importante en la delantera de la Liga Deportiva Alajuelense, obligando al Machillo Ramírez a mover fichas en el mercado de fichajes para encontrar un sustituto de peso.

En ese contexto, el nombre que ha surgido como principal candidato es el del mexicano Ronaldo Cisneros, delantero con experiencia en el fútbol internacional y características que podrían adaptarse a las necesidades rojinegras.

Ronaldo Cisneros en el radar de Alajuelense

Su posible incorporación se analiza como una opción atractiva para cubrir la ausencia de Moya, ya que aportaría movilidad, gol y presencia en el área, aspectos fundamentales para que Alajuelense mantenga intactas sus aspiraciones en la temporada.

El periodista Kevin Jiménez informó que Alajuelense ha puesto sus ojos en el delantero mexicano, actualmente en Gallos Blancos de Querétaro de la Liga MX. Según detalló, la dirigencia manuda trabaja para cerrar la negociación lo antes posible.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

¿Quién es Ronaldo Cisneros?

Ronaldo Cisneros, delantero mexicano de 28 años, cuenta con una amplia trayectoria en el balompié azteca tras vestir las camisetas de Santos Laguna, Chivas y Querétaro, además de una etapa en 2022 con el Atlanta United de la MLS.

En el ámbito internacional, formó parte de las selecciones juveniles de México en las categorías Sub-18, Sub-20 y Sub-21, demostrando desde temprano su proyección. Su formación futbolística inició en las fuerzas básicas de Santos Laguna en 2013.

Ronaldo Cisneros – Atlanta United

Cisneros tuvo su debut en la primera división el 24 de octubre, en un empate 1-1 de Santos Laguna frente a Pumas, ingresando al minuto 82 en sustitución de Djaniny Tavares.

Pero mismo año también alcanzó el subcampeonato con la categoría Sub-17, tras disputar la final contra Monterrey, lo que marcó sus primeros pasos importantes en el fútbol profesional.

¿Cómo juega Ronaldo Cisneros?

Ronaldo Cisneros es un delantero de área con gran movilidad, que se caracteriza por su capacidad para desmarcarse y aprovechar los espacios en la defensa rival. Tiene buen olfato goleador, suele ubicarse en la zona de definición y es efectivo dentro del área, aunque también puede participar en la presión alta y el juego colectivo.

Además, Cisneros aporta versatilidad en el frente de ataque, ya que puede desempeñarse como centrodelantero fijo o acompañando a otro atacante. Su instinto para anticiparse a los defensas y su capacidad de definir con ambas piernas lo convierten en una opción valiosa.

La posible llegada de Ronaldo Cisneros a Alajuelense genera expectativa, ya que su perfil encajaría perfectamente en las necesidades ofensivas del equipo tras la salida de Jonathan Moya. Para el Machillo Ramírez sería un refuerzo de gran valor y el nuevo encargado de liderar el ataque rojinegro.