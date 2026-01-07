Salió campeón con Alajuelense, se fue a Europa y ahora le envió un guiño a la Liga

La Liga Deportiva Alajuelense vive un momento especial. La obtención del título nacional volvió a colocar al club en lo más alto del fútbol costarricense y generó reacciones no solo dentro del plantel actual, sino también en figuras que marcaron una época con la camiseta rojinegra y que hoy siguen de cerca el presente manudo desde otros escenarios.

¿Quién es el ex Alajuelense que los felicitó por ser campeones?

Una de esas voces autorizadas es la de Giancarlo González, defensor que supo ser campeón con la Liga, dar el salto al fútbol europeo y que actualmente milita en Sporting FC a sus 37 años. Lejos de la institución, pero con un vínculo emocional intacto, el experimentado zaguero no ocultó su alegría por el logro rojinegro y dejó un mensaje que muchos interpretaron como un claro guiño hacia Alajuelense.

En una reciente entrevista, González aseguró que la consagración manuda le generó una satisfacción especial, no solo por el club, sino por las personas que siguen formando parte del proyecto.

“Tengo amistades ahí en Alajuelense de los años anteriores y a uno lo alegra por la gente que viene trabajando hace tiempo. Por don Joseph, por los masajistas y otros trabajadores”, expresó el defensor, destacando el esfuerzo silencioso de quienes sostienen la institución día a día.

Pipo fue más allá y resaltó que el campeonato no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un proceso que venía madurando desde hace varias temporadas.

“Muy contento de que se haya dado esto por ellos, es un proyecto que se consolida. Hace años lo merecían”, añadió, dejando claro que, desde su perspectiva, el título llega como una recompensa justa a la perseverancia del club.

Las palabras de Giancarlo González reflejan que, más allá del presente y de las camisetas actuales, el sentido de pertenencia con Alajuelense sigue intacto. Un guiño que, en medio de la celebración de la Liga, refuerza la idea de que este campeonato también fue celebrado por quienes alguna vez defendieron esos colores y hoy miran desde afuera, pero con el corazón todavía pintado de rojo y negro.