Jonathan Moya, entre paseos en camello y cenas frente al Burj Khalifa: así disfruta su nueva vida de lujos lejos de Alajuelense

La vida de Jonathan Moya dio un giro radical en agosto de 2025, cuando Liga Deportiva Alajuelense anunció su salida rumbo al Al-Bukiryah FC, de la segunda división de Arabia Saudita.

A sus 33 años y tras ser uno de los nombres más cuestionados por la afición manuda, la directiva rojinegra no dudó en permitir la salida del delantero al fútbol de Medio Oriente.

La nueva vida de Jonathan Moya

Así, Moya y su familia dejaron atrás el Valle Central para instalarse a más de 12 mil kilómetros de Costa Rica, en una cultura completamente distinta, pero con un nivel de lujo y comodidad que da de qué hablar en las redes sociales.

Jonathan Moya le dio un giro de 180 grados a su vida (Instagram).

En Instagram, la esposa del atacante, Joseline Valverde, se ha encargado de mostrar el nuevo estilo de vida de la familia Moya. Ante sus 37 mil seguidores, Valverde comparte con frecuencia postales de sus actividades en Arabia: desde paseos por el desierto en un extravagante vehículo todoterreno hasta una postal andando en camello al caer el sol.

Paseos en camello para Jonathan Moya y Joseline Valverde (Instagram).

La semana pasada, la pareja visitó una majestuosa mezquita de mármol blanco en Abu Dhabi, y recientemente celebraron su aniversario en el restaurante CÉ LA VI, en Dubái, con una vista inigualable del Burj Khalifa, que con sus 828 metros es el edificio más alto del mundo.

Cena de aniversario frente al rascacielos más alto de todos (Instagram).

Los lujos no terminan ahí. Días atrás, la pareja disfrutó de unas vacaciones en París, donde Valverde posó frente a la Torre Eiffel. Entre cenas, viajes y experiencias exóticas, la vida del delantero costarricense transcurre lejos de la enorme presión que conlleva defender el uniforme de Alajuelense.

Moya se olvida de Alajuelense (Instagram).

¿Y el plano futbolístico?

En el plano futbolístico, Moya sigue intentando consolidarse en el Al-Bukiryah FC. Su equipo ocupa actualmente el puesto 14 entre 18 participantes en la segunda división saudí, tras un inicio irregular con una victoria y tres derrotas en cuatro fechas. Además, fueron eliminados de la King Cup of Champions al caer 2-1 frente al Al Kholood.