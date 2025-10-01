Mientras Alajuelense multó a Jonathan Moya con 350 mil colones, esto es lo que Creichel Pérez deberá pagar por su acto de indisciplina

La disciplina en la Liga Deportiva Alajuelense volvió a ser noticia en los últimos días, esta vez con el joven Creichel Pérez en el centro de la polémica. El futbolista fue uno de los protagonistas del escándalo ocurrido el pasado fin de semana en el barrio La California, donde fue visto junto a sus compañeros John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz a la salida de una discoteca y en estado de ebriedad.

El episodio escaló cuando Pérez y Ruiz terminaron a los golpes en plena vía pública, una situación que llevó al club rojinegro a separarlos del plantel de manera inmediata a los cuatro involucrados.

El antecedente con Jonathan Moya

No es la primera vez que Alajuelense aplica sanciones económicas a sus jugadores por actos de indisciplina. A inicios de este año, el delantero Jonathan Moya recibió una multa de ₡350.000 colones (aproximadamente $650 dólares) después de hacerle el gesto de silencio a la afición manuda, enojado por las críticas que había recibido.

¿Cuál es la multa que le darán a Creichel Pérez?

En el caso de Creichel Pérez, la sanción será aún más fuerte. Según informó el periodista Josué Quesada, la dirigencia planea imponerle una multa de ₡1.000.000 colones (alrededor de $1.850 dólares), además de mantenerlo apartado del primer equipo mientras se define su futuro deportivo. También sancionarían al resto, pero no se conocieron los montos.

Creichel Pérez correrá una suerte similar a la de Jonathan Moya.

La decisión refleja la dureza con la que Alajuelense pretende manejar este tipo de situaciones, especialmente en un momento en el que el equipo compite en torneos internacionales y busca mantener la disciplina dentro y fuera de la cancha.

El joven Pérez, quien era considerado una de las promesas del club, deberá ahora asumir no solo las consecuencias deportivas, sino también económicas de un error que ha marcado un antes y un después en su carrera.