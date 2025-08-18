Mientras Jonathan Moya cobra 14 mil dólares en Alajuelense, esto es lo que le ofrecerían desde Arabia Saudita

El camerino de la Liga Deportiva Alajuelense vivió un sacudón inesperado con la noticia de la salida de Jonathan Moya. El atacante se despidió de sus compañeros este lunes y estaría a punto de emprender viaje rumbo al extranjero.

La información fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez, quien adelantó que el delantero tendría negociaciones muy avanzadas para sumarse a un club de Arabia Saudita, donde continuaría su carrera después de un paso marcado por altibajos en la Liga.

Una propuesta irrechazable

La decisión de Moya no solo responde a lo deportivo, sino también a un aspecto económico que resulta determinante. Según adelantó Tigo Sports, el delantero podría recibir un salario tres veces superior al que percibía en Alajuelense.

Actualmente, Jonathan Moya ganaba cerca de 14 mil dólares mensuales en el club rojinegro. En territorio árabe, la oferta ascendería a unos 42 mil dólares al mes, una cifra que hace muy difícil competir a nivel local y que prácticamente asegura su salida.

Impacto en la Liga

La marcha del delantero deja a Alajuelense con un vacío en la ofensiva y abre la puerta a que la dirigencia busque alternativas en el mercado. Para Moya, en cambio, el cambio representa un salto financiero que podría marcar el cierre de su carrera con un contrato de alto nivel.

En cuestión de horas se espera la confirmación oficial del fichaje, pero lo cierto es que el atacante ya le dijo adiós a sus compañeros y tiene la maleta lista para un nuevo reto en Medio Oriente.