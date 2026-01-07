Lo que todo Alajuelense quería saber: Machillo Ramírez fue operado y así se encuentra

La tranquilidad volvió al entorno rojinegro luego de que se conocieran detalles oficiales sobre el estado de salud de Óscar Ramírez. El entrenador campeón con la Liga Deportiva Alajuelense fue sometido a una intervención quirúrgica y, de inmediato, surgieron preguntas entre la afición sobre cómo se encontraba y si su presencia en el arranque del Clausura 2026 podía verse afectada.

¿Qué operación le hicieron a Machillo Ramírez?

Según informó el departamento de prensa del club, Óscar Ramírez fue operado este miércoles en el Hospital Metropolitano de San José, donde se le practicó una hernioplastia umbilical. El procedimiento se realizó con total normalidad y no se presentaron complicaciones ni durante ni después de la cirugía, un dato que llevó alivio a todo el liguismo.

Desde el club detallaron que el técnico se encuentra en proceso de recuperación y bajo supervisión médica. Aunque todavía no se ha comunicado un plazo exacto de reposo, la expectativa es que el estratega siga al pie de la letra las indicaciones del cuerpo médico para reincorporarse progresivamente a sus funciones.

Su presencia en el comienzo del Clausura 2026 no está confirmada, todo dependerá de como evoluciona en estos días. Si sigue con molestias se le dará un poco más de tiempo de reposo para que pueda volver de la mejor manera.

Óscar Ramírez salió bien de la operación. (Foto: LDA)

La situación llega en un momento especial para Alajuelense, que viene de conquistar el título nacional y se prepara para iniciar la defensa de la corona. El debut de los rojinegros en el Torneo de Clausura 2026 está programado para el próximo jueves, cuando reciban a Liberia en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras el equipo afina los últimos detalles deportivos, la principal noticia fuera de la cancha es positiva: Machillo Ramírez salió bien de la operación y su evolución marcará los próximos pasos, pero el mensaje desde el club es claro y tranquilizador para la afición manuda.