Pérez Zeledón vs. Alajuelense: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido por la Jornada 2 del Clausura 2026?

La Liga Deportiva Alajuelense sale a la ruta por primera vez en el Clausura 2026 y visita a Pérez Zeledón por la Jornada 2 de la Liga Promérica. Con el rótulo de campeón del Apertura 2025 de Costa Rica, el equipo rojinegro necesita empezar a sumar victorias temprano para sostenerse en la pelea de arriba, especialmente después de no poder ganar en su estreno del torneo.

Del otro lado, Pérez Zeledón llega con confianza tras un buen debut en casa y buscará aprovechar su estadio para incomodar a uno de los candidatos naturales. Para la Liga, el objetivo es claro: mejorar su efectividad, imponer condiciones fuera de casa y evitar que un rival que ya arrancó con puntos convierta el partido en un trámite incómodo.

¿Cuándo se juega Pérez Zeledón vs. Alajuelense por la Liga Promérica?

El partido Pérez Zeledón vs. Alajuelense se disputará el domingo 18 de enero de 2026, en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón. El pitazo inicial será a las 3:00 pm de Costa Rica.

¿Dónde ver EN VIVO Pérez Zeledón vs. Alajuelense?

En Costa Rica, el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Clausura 2026 entre Pérez Zeledón y Alajuelense, se podrá ver en vivo por FUTV.

¿Cómo llega Pérez Zeledón para recibir a Alajuelense?

Pérez Zeledón inició el Clausura con un triunfo 3-1 en casa en la Jornada 1, un resultado que le permite arrancar en la parte alta y llegar con confianza a este compromiso ante el campeón. Máximo Pereira en dos oportunidades y Jefferson Rivera fueron los autores de los goles en la victoria del debut ante San Carlos.

El reto ahora es sostener esa inercia positiva, especialmente porque el duelo ante Alajuelense suele exigir máxima eficiencia: cuidar los detalles defensivos, competir el mediocampo y capitalizar las oportunidades cuando el partido se abre.

¿Cómo llega Alajuelense al duelo contra Pérez Zeledón?

Alajuelense aterriza en la Jornada 2 con el rótulo todavía fresco de campeón del Apertura 2025, título que consiguió tras imponerse a Saprissa en la final del Apertura 2025 y alcanzar su corona número 31.

En su debut del Clausura 2026, el cuadro de Machillo Ramírez empató 2-2, por lo que el partido en Pérez Zeledón aparece como una primera gran prueba para empezar a sumar de a tres en un calendario que, históricamente, no da margen a los tropiezos si se pretende pelear la cima.

¿Quién será el árbitro de Pérez Zeledón vs. Alajuelense?

El encargado de pitar el encuentro será Bryan Cruz, mientras que como asistentes estarán Jeriel Valverde y William Chow.

Como cuarto árbitro, por su parte, fue designado Huberth Robles, al tiempo que Jesús Montero se encargará del VAR y Víctor Ramírez del AVAR.