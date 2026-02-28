Mientras Reinaldo Rueda ganaba 45 mil dólares, esto gastará Honduras en José Francisco Molina como el técnico más caro de la historia

La Selección de Honduras ya tiene nuevo entrenador para el proceso mundialista 2030 y se trata del español José Francisco Molina, quien fue anunciado por la Federación de Fútbol.

Molina tiene mucho trabajo que hacer, ya que la Bicolor viene de tres proceso fallidos intentando volver a la Copa del Mundo. No participan desde Brasil 2014.

La última eliminatoria para el Mundial 2026 fue muy dolorosa ya que perdieron su cupo en las últimas dos jornadas ante Nicaragua y Costa Rica, en su lugar fue Haití.

Reinaldo Rueda se fue con las manos vacías, pero con las bolsas llenas, ya que durante su estadía cobró un salario de 45 millones de dólares mensuales.

Desde su fecha de su presentación a la fecha de salida, hubo 28 meses de trabajo lo que traduce que Rueda ganó 1,260,00 dólares para ser exactos. Estamos hablando que todo el proceso le costó 33 millones de lempiras.

Ahora bien, Gustavo Roca, periodista hondureño da a conocer que José Francisco Molina, junto a todo su cuerpo técnico tendrán uno de los procesos más costoso de la historia de Honduras.

La FFH aprobó un presupuesto de 75 mil dólares mensuales

“José Francisco Molina tendrá en sus manos el proyecto de selección más caro de la historia con Honduras. Se dio a conocer que la FFH ha aprobado un presupuesto cercano a los $75,000 mensuales para cubrir los salarios de todo el nuevo cuerpo técnico europeo, lo que representa un aumento del 66% respecto a lo que percibía el equipo de Reinaldo Rueda meses atrás.

Este nuevo presupuesto de $900,000 anuales coloca a Molina como el técnico con el respaldo financiero más grande en la historia de la Selección de Honduras. Lejos aún de lo que Bora Milutinovic percibió en su etapa con la ‘H’ (2003-2004) que ascendía a los $30,000 dólares mensuales y que por aquella fecha era una locura”.

Con esto, Molina debe comenzar a dar resultados inmediatos, ya que el gasto que está haciendo el país en su gestión está siendo el más elevado de su historia.

