Roberto Artavia lleva ya dos meses en el cargo de presidente del Deportivo Saprissa. Bajo su gestión, le tocaron tomar decisiones drásticas como fue la salida de Vladimir Quesada y el arribo de Hernán Medford como el nuevo entrenador, un gran acierto de los morados.

Si bien Erick Lonnis realiza estas tareas como gerente deportivo, Artavia formó parte de las mismas. Desde que le tocó ocupar el puesto de Juan Carlos Rojas, se mostró en diferentes medios y hasta fue reconocido por los aficionados por su transparencia sobre diversos temas.

Recientemente, Artavia estuvo presente en el programa A Fondo Con junto al periodista Gabriel Vargas. En esta entrevista, dejó una opinión sobre una de las discusiones más polémicas de Costa Rica. ¿Qué equipo del fútbol nacional es más grande? ¿Saprissa o Alajuelense?

ver también “¡Bienvenido!”: Saprissa golpea a Jafet Soto con el robo de una promesa que fue figura ante Alajuelense

¿Por qué Saprissa es más grande que Alajuelense?

Como representante del Monstruo, Artavia no tuvo dudas para manifestar su postura: “Para el mercado, en asistencias y en taquilla, no queda duda que somos el club más grande del país. No solo cuando estamos en nuestro estadio. Somos los que más afición lleva a los otros estadios“.

Además, agregó que si la S está en buen momento, éste se traslada también al fútbol tico en general: “Si al Deportivo Saprissa le va bien, al fútbol nacional le va bien, en todo sentido. Tenemos que tener un equipo competitivo y atractivo. Eso no solo llena nuestro estadio, llena todos los demás“.

Claro está que en la Liga Deportiva Alajuelense no estarán de acuerdo con estas declaraciones, pese a que Artavia es el presidente de Saprissa. Desde el lado dirigencial manudo, Joseph Joseph ha manifestado en varias ocasiones que la Liga es el más grande de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

En síntesis