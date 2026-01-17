“Liga malísima”: Alajuelense recibe desde Honduras la respuesta sobre Jorge Álvarez que impacta a Costa Rica

La novela del mercado de fichajes estaría a punto de llegar a su fin. Reportes de la prensa de Honduras aseguran que Jorge Álvarez finalmente no llegará a Liga Deportiva Alajuelense y extenderá su contrato con Olimpia, que vence en diciembre, hasta 2028.

Sin embargo, en suelo costarricense afirman que las negociaciones siguen en pie y Álvarez sigue presionando a la directiva del León, pues anhela vestirse de Rojinegro. Este fin de semana será clave para conocer, por fin, el futuro del talentoso mediocampista de 28 años.

Alajuelense recibe desde Honduras una inesperada respuesta sobre Jorge Álvarez

En medio de esta contraposición de informaciones, el periodista hondureño Mario Figui se expresó a través de sus redes sociales y le pidió al ídolo de Olimpia que no se marche al fútbol tico: “¡Costa Rica es un retroceso! ¡Liga malísima!”.

Figui admitió que llegar a Alajuelense sin duda representaría un salto económico para Jorge Álvarez, a quien le habrían ofrecido un jugoso salario, pero no a nivel deportivo. “Económicamente le iría bien, estamos claros. Pero también debe entender que jugar en la liga de Costa Rica es un retroceso futbolístico para su carrera”, escribió.

“Los ticos quedaron eliminados rumbo al Mundial de Norteamérica. No te compiten en Champions de Concacaf donde quedan eliminados en primera ronda y la exportación de jugadores sigue a la baja. ¡Liga malísima!”, cerró el periodista de Diario Diez.

De acuerdo al periodista Kevin Jiménez, Olimpia rechazó la oferta de 100 mil dólares que hizo Alajuelense por la totalidad de la ficha de Álvarez, más un porcentaje en caso de una futura venta. Sin embargo, el club tico no se baja de la puja, decidido a sumar a sus filas al refuerzo que pidió Óscar “Machillo” Ramírez.

