Diego Vázquez aturde a la Selección de Honduras dando la estocada que nadie esperaba: “Clasificada al Mundial”

La Selección de Honduras vivió un duro golpe tras no clasificar al Mundial United 2026 bajo el mando de Reinaldo Rueda. Para el país fue lapidario por la forma en cómo perdieron el boleto.

Antes de iniciar el proceso rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, la Bicolor vivió un interinato de Diego Vázquez, quien fue muy criticado por un secto de la prensa y afición.

Ahora y ya sin clasificar, en su página oficial de Tik Tok “El Dieguismo” expuso los ocho motivos por los cuales considera que hubiese llevado a Honduras al Copa del Mundo.

Todo lo contrario a lo que pasó con Reinaldo Rueda. Diego destaca destaca el descubrimiento de Francisco Martínez y la oportunidad a José Mario Pinto, borrado por el colombiano.

Ahora Honduras ha arrancado un proceso conJosé Francisco Molina y seguramente Diego Vázquez dará su opinión en su podcast. Recordemos que ahora el argentino trabaja con el Real Estelí de Nicaragua.

Diego Vázquez dice a la Selección de Honduras lo que pocos se atreven

“Madurar es aceptar que con Diego Vázquez clasificabamos al Mundial 2026.

Cuando la “Barbie” llegó, Honduras rompió una de las peores rachas de la historia, 17 partidos sin ganar, más de 2 años sin ganar en San Pedro Sula.

Descubrió el gran talento de Francisco “Chelito” Martínez.

Le dió oportunidad y le sacó la mejor versión a José Mario Pinto.

Le ganó a Canadá.

Le ganó a Haití. (Clasificada al Mundial)

Empató con las mundialistas Qatar y Arabia Saudí.

Dirigió apenas 13 partidos en 14 meses. Ganó (5) los partidos que tenía que ganar (Curazao, Haití, Guatemala, El Salvador y Canadá).

Logró mejores números que Bolillo Gómez y Fabián Coito en menos tiempo.

Números decentes para una selección que venía con números rojos, su pecado fueron las derrotas (6) ante las débiles selecciones de Argentina, México, Venezuela, Canadá y Qatar”.

