“¡De vuelta a casa!”: Alajuelense confirma el regreso de dos figuras que ya campeonaron en el Morera Soto

La Liga Deportiva Alajuelense es el actual nonacampeón del fútbol femenino de primera división en Costa Rica y el objetivo para este 2026 está más que claro: firmar un histórico decacampeonato. Con esa meta en el horizonte, el cuadro manudo comenzó a mover piezas en el mercado de fichajes.

Este viernes 16 de enero, luego de comunicar las salidas de Valery Sandoval, Sofía Varela y María Gilbertson, la institución dio a conocer los primeros nombres que llegan para reforzar al equipo dirigido por Wílmer “Pato” López para seguir extendiendo su hegemonía a nivel nacional.

ver también Se acerca a Alajuelense: Paté Centeno sacude a Saprissa con la confesión que los manudos no pueden ignorar

Dos regresos muy esperados en Alajuela

El primer fichaje en confirmarse fue el de la panameña Natalia Mills, delantera de 32 años muy querida por la afición rojinegra que se había marchado a Argentina para defender el uniforme de Talleres de Córdoba, pero que ahora está de vuelta en su hogar.

Tweet placeholder

“¡Bienvenida a casa, Naty! La futbolista panameña Natalia Mills se convierte en el primer refuerzo de las nonacampeonas nacionales”, anunciaron las Leonas a través de los canales oficiales del club.

Menos de dos horas después, Alajuelense oficializó un segundo regreso que también era reclamado por la hinchada: Lixy Rodríguez, mediocampista ofensiva de 35 años y tricampeona con la rojinegra.

Publicidad

Publicidad

(LDA).

ver también Concacaf lo hace oficial: Alajuelense recibe la noticia que expone a Saprissa ante los ojos de Centroamérica

“¡De vuelta a casa! Lixy Rodríguez regresa para reforzar a las nonacampeonas nacionales de cara al próximo torneo”, publicó la institución en un posteo de Instagram que no tardó en inundarse de comentarios como “Vuelve la jugadora de la afición”, “Me muero, me muero, me muero… hasta que por fin volvió a casa”, “Excelente que vuelva. Es de sangre roja y negra, con la camiseta puesta. Muchas felicidades. Dios te bendiga” y “Qué alegría tenerla de nuevo, bienvenida”.