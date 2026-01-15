“No es fácil”: Machillo Ramírez le lanza una advertencia a los aficionados de Alajuelense tras el empate ante Liberia

La Liga Deportiva Alajuelense no tuvo el estreno esperado en el Clausura 2026. El conjunto rojinegro empató 2-2 ante Municipal Liberia en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido que dejó sensaciones de frustración, especialmente por dejar escapar la victoria en los minutos finales.

La Liga se había puesto en ventaja con anotaciones de Ronaldo Cisneros y Guillermo Villalobos, pero Liberia reaccionó y terminó rescatando un punto gracias a los goles de Guillermo Villalobos y Erick “Cubo” Torres, este último sobre la hora. El resultado generó cuestionamientos en la afición manuda, que esperaba un arranque más sólido en casa.

Tras el encuentro, el técnico Óscar Ramírez compareció en conferencia de prensa y fue claro al explicar el momento que atraviesa su equipo, enviando un mensaje directo a los liguistas.

¿Qué dijo Machillo Ramírez en conferencia de prensa?

“No es fácil volver a reactivar la parte competitiva, a recuperar ritmo, eso se notó. Hay que ubicarse, los liguistas debemos saber que tenemos que lidiar con eso los próximos cinco partidos”, señaló el entrenador.

A Alajuelense se le escapó el triunfo en el final.

Machillo recordó el desgaste acumulado en el semestre anterior, donde Alajuelense tuvo que competir en dos torneos de manera simultánea, una situación que condiciona el inicio del campeonato local.

Publicidad

Publicidad

“Venimos de un semestre complicado, lidiando con dos torneos. Para este campeonato hay otros clubes con más semanas de trabajo que nosotros. Estos cinco partidos que vienen serán claves para recuperar el ritmo, sabiendo de la importancia de puntuar”, añadió.

ver también Mientras Jorge Álvarez gana 7 mil dólares en Olimpia, esta es la cifra que Alajuelense le pone sobre la mesa para ficharlo

Con su mensaje, el técnico rojinegro pidió paciencia y comprensión, advirtiendo que el equipo todavía se encuentra en un proceso de ajuste físico y competitivo. Para Alajuelense, el desafío no solo será mejorar el funcionamiento, sino también sumar puntos mientras recupera su mejor versión, en un arranque de torneo que, según su propio entrenador, no será sencillo.