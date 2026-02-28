Cambio de planes: Fernando Batista recibe la noticia que pone a la Fedefútbol ante la decisión más difícil

La Selección de Costa Rica está a punto de confirmar a su nuevo entrenador para el próximo ciclo mundialista. Es un hecho que Fernando Batista será el encargado de tomar el cargo que dejó vacante Miguel Herrera en el mes de noviembre.

A días de confirmarse su llegada, el técnico argentino se ve perjudicado por un conflicto externo que podría cambiar los planes de cara a los amistosos del próximo mes de marzo que se disputarán en la fecha FIFA venidera.

La Sele tiene programado dos partidos para el 27 y 31 de marzo. Uno ante Jordania y otro contra Irán, ambos seleccionados que jugarán la Copa del Mundo 2026. El gran problema del Bocha es que estos juegos corren riesgo de darse en otro país.

Costa Rica podría cambiar de sede de los amistosos por conflictos militares

Y es que los partidos están pactados para disputarse en Amán, Jordania. En esa zona, los conflictos bélicos entre Israel, Estados Unidos e Irán no son ajenos. Dicho lugar se encuentra en peligro por la avanzada militar, por lo que todo podría cambiar.

Según la información de El Mundo CR, se analiza la posibilidad de cambiar ambos encuentros de sede. Una posible solución sería trasladar los juegos para Turquía, aunque tampoco se descarta que puedan llevarse a cabo en territorio europeo.

La Federación deberá tomar una decisión cuanto antes para determinar si finalmente se disputarán en dicho lugar o cambiará la sede. A menos de 30 días, el tiempo empieza a correr.

