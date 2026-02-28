Todo Alajuelense consternado por el mensaje de Luis Marín sobre el futuro del Machillo Ramírez: “Dar un paso al costado”

La Liga Deportiva Alajuelense es el campeón vigente tanto del torneo de Costa Rica como de la Copa Centroamericana, dos logros conseguidos de la mano de Óscar “Machillo” Ramírez. Sin embargo, ni así está asegurada su continuidad.

Cuando el técnico volvió a la liga firmó un ligamen por 14 meses que está próximo a terminar y más allá de los éxitos obtenidos, su futuro hoy parece alejarse de Alajuela. Encima, los últimos resultados no ayudan.

Es que el equipo está sexto, por ahora fuera de los puestos de clasificación, y encima viene no sólo de quedar eliminado del Torneo de Copa sino de perder el clásico con Saprissa. Por eso el duelo de este sábado ante Puntarenas podría ser clave.

Y en las últimas horas, quien salió a analizar su futuro fue Luis Marín, uno de los hombres del fútbol que más y mejor conoce al Macho. Sus palabras preocupan a todos los manudos.

Luis Marín lo dice de frente: esto piensa de la renovación del Machillo Ramírez

Ambos tienen un pasado en común. Marín fue dirigido por Ramírez en La Liga y juntos ganaron un bicampeonato. Luego Luis se sumó al cuerpo técnico del Macho en Alajuelense, donde alcanzaron un tricampeonato, y más tarde continuaron su sociedad en la Selección de Costa Rica en el proceso mundialista que los condujo a Rusia 2018.

Machillo Ramírez y Luis Marín, juntos en la Selección. (Fedefútbol)

Sin dudas, Marín conoce como nadie a Ramírez. Por eso habla con autoridad sobre lo que cree que sucederá una vez que finalice su contrato dentro de pocos meses. “Es importante analizarlo, si hay algún desgaste ya con el grupo, si el mensaje ya no cala en los jugadores, si no llega… pues es mejor dar un paso al costado”, vaticinó Marín y dejó sin palabras a todos en Alajuelense.

“Óscar tiene una forma diferente de ver las cosas; él es muy analítico, muy tranquilo, muy observador y nunca toma decisiones a la ligera. Entonces, por eso digo que creo que él va a esperar a ver cómo termina, cómo termina el campeonato, qué sensaciones tiene él de salud y todos estos temas, yo creo que pesan para que él tome una decisión”, agregó Marín.

