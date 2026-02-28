Ya hay un candidato en Panamá: filtran al reemplazante de Thomas Christiansen tras el Mundial 2026

Thomas Christiansen, de no haber modificaciones en los próximos meses, dejaría de ser el entrenador de la Selección de Panamá después de su participación en el Mundial 2026. El técnico danés, terminaría así, un ciclo con grandes logros tras su llegada en 2020.

Según informa el periodista de COS José Ángel Rodríguez, es casi un hecho que Christiansen dejará el cargo al frente de los Canaleros. Su salida significará una baja importante teniendo en cuenta el posicionamiento que tomó Panamá desde que asumió en el puesto.

El periodista mencionado también habló del principal candidato para reemplazarlo luego de que Panamá finalice su participación en la Copa del Mundo. En principio, la Federación Panameña de Fútbol tendrá un interinato hasta que arranque el 2027.

ver también Todo Panamá en vilo por la figura canalera que se acerca a un campeón de Champions League: “Estaría cerca”

Felipe Baloy sería el reemplazante de Thomas Christiansen tras el Mundial

El nombre que está sobre la mesa hasta el momento es el de Felipe Baloy, actual entrenador de la Selección Sub-17. “Seis meses de interinato después del Mundial. Gusta el nombre de Felipe Baloy para que sea el interino“, informó sobre el primer sucesor.

Además de estos meses de interinato en los que habrá Liga de Naciones Concacaf, Panamá quiere presentar a un entrenador fijo para el nuevo año. Este llegaría en enero del 2027, después del trabajo de Felipe Baloy al frente de los Canaleros.

Felipe Baloy, por su parte, seguiría integrando la Selección de Panamá después de que finalice su interinato. La postura de la Federación es que trabaje como asistente técnico del nuevo entrenador para transmitirle información del fútbol panameño.

Publicidad

Publicidad

Datos claves