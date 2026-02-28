Histórico de Alajuelense le apunta a Washington Ortega con la crítica que pocos se animan: “No fue lo correcto”

Paul Mayorga, un histórico portero que tuvo un largo pasado en la Liga Deportiva Alajuelense, habló sobre la actualidad de los guardametas que hoy tiene el conjunto manudo y sorprendió con una crítica a una decisión que tomó Machillo Ramírez semanas atrás.

El también ex entrenador de porteros considera que fue un error que Washington Ortega vuelva tan rápido a la titularidad, después de que Bayron Mora mostrara un nivel increíble en la parte final del 2025.

“Uno de los errores es que, debido a una lesión de Ortega, empezó Bayron y lo estaba haciendo bien, por lo que creo que lo debieron haber sostenido un poco más porque esto también le daba al club la posibilidad de consolidar a un portero y no solo contar con la necesidad de que tengamos a Ortega“, manifestó Mayorga con La Teja.

ver también “Fichaje decepción”: Kenneth Vargas recibe el veredicto más doloroso mientras Alajuelense se hunde en el Clausura 2026

Mora aparece con minutos en el primer equipo en noviembre. Desde un partido en el que se lesiona Ortega contra Sporting, el portero tico fue titular en la final de la Copa Centroamericana y también lo hizo en la fase final del campeonato nacional.

En ese entonces, Bayron Mora se convirtió en una figura determinante para Alajuelense. En la final de vuelta contra Xelajú, fue decisivo con grandes atajadas en el tiempo regular. Lo más superlativo fueron los dos penales que contuvo en la serie que le dio el título a la Liga.

Por estos motivos, Mayorga cree que Ortega debió esperar: “Básicamente, Ortega tuvo que esperar un tiempo y luego volver a jugar, por lo que, según mi criterio, no fue lo correcto, al no darle continuidad a un portero que estaba agarrando confianza y que se podía convertir en el portero estelar más adelante”.

Publicidad

Publicidad

En resumen