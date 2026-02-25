Indignación en Alajuelense: se conoció la sanción a Aaron Salazar por su polémica expulsión ante Saprissa

El Clásico Nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa no solo dejó un 2-1 a favor del Monstruo en Tibás, también abrió una nueva ola de reacciones tras conocerse el informe oficial del Tribunal Disciplinario. En el entorno rojinegro la sensación es de inconformidad, especialmente por el contraste entre la sanción aplicada y las jugadas que quedaron en el centro del debate arbitral.

El único castigo derivado del partido recayó sobre Aarón Salazar. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol confirmó que el defensor manudo recibió una suspensión y una multa.

¿Cuál es la sanción que le dieron a Aaron Salazar?

Aaron Salazar recibió una fecha de suspensión y una multa de ₡100.000 tras su expulsión por acumulación de dos tarjetas amarillas. “Sancionar al jugador Aaron Salazar Arias con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas dentro de un mismo partido”, detalló el informe oficial.

Salazar se perderá el compromiso de este sábado ante Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez, una baja sensible en un momento donde el equipo necesita sumar con urgencia. Sin embargo, más allá de la sanción puntual, lo que ha generado mayor molestia es la percepción de desigualdad en el tratamiento de otras acciones del clásico.

¿Orlando Sinclair fue sancionado?

Muchos aficionados rojinegros se preguntaron si Orlando Sinclair podía recibir una sanción posterior por el codazo que impactó a Fernando Piñar y que terminó con fractura en el maxilar. No obstante, reglamentariamente no era posible aplicar un castigo adicional, ya que la jugada fue revisada en el encuentro y el delantero tibaseño recibió únicamente tarjeta amarilla.

El propio Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció públicamente que la acción de Sinclair debió ser sancionada con tarjeta roja. Sin embargo, también explicó que una vez tomada la decisión en el partido y habiendo sido juzgada disciplinariamente en cancha, no se puede modificar la sanción posterior. Esa admisión de error, sin consecuencias adicionales, es lo que más ha encendido el malestar en Alajuelense.

