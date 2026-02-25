Llegó desde Costa Rica, Olimpia lo sufrió mucho y Roger Rojas deja un mensaje que sorprende a Emilio Izaguirre: “Me gustó bastante”

Roger Rojas, uno de los históricos referentes de Olimpia en ataque, ha dado su opinión luego del Clásico en que Motagua derrotó 1-0 al León en la Liga Nacional de Honduras Clausura 2026.

Lo que llama la atención es que “Roro” ha dado el visto bueno a tres fichajes que hizo Emilio Izaguirre, director deportivo del conjunto azul.

Las palabras las dijo “RadioHouse”, el ex delantero de Olimpia se ha rendido a los tres, pero en particular a Alejandro Reyes que viene del Sporting San José de Costa Rica.

“Resalto que Motagua ha hecho tres buenas contrataciones, Alejandro Reyes muy bien, Rodrigo de Olivera, goleador, está haciendo goles, Romario da Silva, que buen jugador, el viejito le decían, pero es que no es edad, es calidad, que centro le manda a Rodrigo, buenas contrataciones hicieron”.

Roger Rojas se rinde a Alejandro Reyes, volante de Motagua

“Me sorprendió que no haya metido al Droopy, pero Alejandro es más con la pelota, Droopy baja mucho y le quita el balón a Padilla y Meléndez, mientras que con Alejandro hicieron un buen triángulo, me gustó bastante”, cerró.

Roger Rojas le da el visto bueno a Emilio Izaguirre con estos tres fichajes, que ya le están rindiendo frutos en el Clausura 2026.

